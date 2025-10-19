Milan-Napoli, ci risiamo: duello per il colpo scudetto a gennaio

Conte sfida Allegri, rossoneri competitor accreditati per il titolo anche fuori dal campo: i campioni d’Italia e il Diavolo a caccia di rinforzi

L’inizio di campionato si è rivelato, fino a questo momento, piuttosto equilibrato nella corsa alle posizioni di vertice. Il Napoli sa che non sarà facile confermarsi e tra le contendenti il Milan sta dimostrando di potersi far valere. Una rivale agguerrita, la squadra di Allegri, che vuole provare a ripercorrere le orme di Conte un anno fa. Anche per questo, il testa a testa tra i rossoneri e gli azzurri si riaccende prontamente anche sul mercato. A gennaio, occhio alla sfida per Marc Pubill.

Il giovane laterale destro spagnolo era stato seguito con attenzione dal Milan e in sordina anche dal Napoli, prima di passare dal Barcellona all’Atletico Madrid. Con la maglia dei ‘Colchoneros’, però, l’esterno sta trovando poco spazio. Appena tre presenze per complessivi 37 minuti totali, Simeone fatica a vedere il giocatore, che potrebbe decidere di interrompere la sua avventura al ‘Metropolitano’ dopo pochi mesi per rilanciarsi altrove.

Il doppio fronte italiano, per lui, potrebbe essere l’occasione giusta da cogliere al volo. Nel Milan, per adesso Athekame è un oggetto misterioso, dall’altra parte il Napoli deve trovare una alternativa credibile a Di Lorenzo. Motivo per il quale entrambi gli allenatori spingeranno per un rinforzo in fascia destra, colmando una parziale lacuna lasciata in eredità dal mercato estivo.