Napoli, l’emergenza continua: pessime notizie per Conte

Sono a forte rischio anche per il match di Champions in casa del PSV

Piove sul bagnato in casa del Napoli, ieri sconfitto dal Torino di Baroni al termine di una partita a due volti. Certo, il miglior Napoli è decisamente lontano, anche se Conte ha delle attenuanti.

Attenuanti che sono sostanzialmente gli infortuni. Due pesantissimi, per il ruolo che rivestono, poco prima del fischio d’inizio della gara coi granata: Scott McTominay e Rasmus Hojlund, entrambi immortalati più volte dalle telecamere nella tribuna dello stadio Grande Torino, uno affianco all’altro a vedere e commentare la partita.

Perché out col Torino

Lo scozzese non è potuto scendere in campo a causa di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre il danese è finito in tribuna per via di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

A rischio anche per Psv-Napoli

All’indomani della sfida di Torino, non giungono buone notizie su McTominay e Hojlund. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha evidentemente avuto un report dallo staff medico azzurro, sia il centrocampista che l’attaccante rischiano di saltare anche il match di Champions contro il PSV in programma martedì sera a Eindhoven.

Soltanto domani si avranno certezze assolute sulle condizioni di tutti e due, ma allo stato attuale i due ex Manchester United sono più fuori che dentro.