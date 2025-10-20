Conte e non solo, attacco frontale: “È in condizioni imbarazzanti”

“Sconfitta meritata, non abbiamo fatto un tiro in porta”

Fuoco amico su Conte. Umberto Chiariello di Radio CRC, la ufficiale del Napoli, ha criticato aspramente il tecnico azzurro dopo la sconfitta col Torino.

“Ha detto che aver vinto il titolo al primo anno non facilita il lavoro del secondo, che questo è il più difficile per l’assemblaggio di tanti giocatori nuovi con quelli che già c’erano – le parole di Chiariello nel suo editoriale per ‘Canale 21’ – Può sembrare un’excusatio non petita, accusatio manifesta verso se stesso, verso il suo gruppo, una mancanza di fiducia dopo una campagna acquisti da 200 milioni.

Io so solo una cosa, che il Napoli in 7 partite ha preso 7 gol, che non è l’andamento da Napoli dell’anno scorso con la difesa aveva blindata. Il Napoli ha già perso 2 partite in 7 giocate, questi non è un andamento da Scudetto. Col Torino si è perso meritatamente, non abbiamo fatto un tiro in porta“.

Chiariello: “Lucca in condizioni imbarazzanti. Non riesce a stoppare un pallone”

Nel Napoli stanno deludendo in tanti, dei nuovi acquisti anche Lorenzo Lucca. Chiariello ne ha anche per lui…

“È in condizioni imbarazzanti, è vero che bisogna dargli il tempo, ma un centravanti che non riesce a stoppare un pallone con una fisicità da due metri e oltre ottanta chili non può non riuscire a tenere l’avversario alle spalle. Ma ovviamente non è solo lui il problema del Napoli attuale…”.