Quinto scudetto già assegnato al Napoli: annuncio e classifica ribaltata

Dopo la trasferta di Torino arriva un annuncio che cambia le cose per il futuro degli azzurri

Weekend da dimenticare per il Napoli che al rientro dalla sosta ha trovato già la seconda sconfitta stagionale in Serie A. Il ko di Torino per mano dell’ex Giovanni Simeone ha alzato un polverone mediatico intorno alla squadra di Conte dalla quale era lecito aspettarsi di più.

Diverse le critiche piovute sugli azzurri che sono stati divisivi nei pareri dopo la debacle di sabato pomeriggio. In questo senso l’ex partenopeo Gianni Improta a ‘Canale 21’ è apparso maggiormente ottimista rispetto ai pareri generali delle ultime ore: “A me il Napoli a Torino è piaciuto, mi sono convinto che il Napoli vincerà il quinto scudetto”.

L’ex calciatore azzurro ha sottolineato poi l’errore sul gol incassato evidenziando al contempo come la squadra di Conte abbia comandato il gioco. Un Napoli impreciso ma “che mi ha convinto” ha ribadito Improta che ha dunque spostato il focus su una corsa scudetto che vede comunque gli azzurri a battagliare tra le favorite.

L’ex partenopeo ha quindi mosso come unico appunto a Conte l’aver tolto Lucca nel momento in cui ha inserito forze fresche sugli esterni. In conclusione Improta ha ribadito la sua convinzione sulle chance scudetto del Napoli: “Ragazzi, ripeto, non voglio fare il bastian contrario, perché rispetto le opinioni di tutti, ma io mi sono convinto che il Napoli vincerà anche questo scudetto. Ricordatelo”.