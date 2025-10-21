L’affare già chiuso dal Napoli: “Lo consideriamo un giocatore acquistato”

“Mi piaceva da tempo e il mister è felicissimo”

L’annuncio del presidente è di quelli definitivi. È fatta, l’attaccante sarà tutto suo al termine della stagione iniziata da poco. Sulla carta, ma anche sul campo, l’acquisto giusto, anzi perfetto per il salto di qualità perlomeno nel reparto avanzato.

Due Scudetti in tre anni, pochissimi gol (14) ma qualcuno di questi determinante, specie nell’anno del primo tricolore e del terzo della storia del club. L’addio al Napoli è stato ‘doloroso’ per Giovanni Simeone, ma il calcio è così: si viene e si va, come canta Luciano Ligabue. Conte lo ha fatto giocare poco, dando a fine stagione il via libera alla sua cessione.

Simeone è passato al Torino, castigando il suo fresco passato appena ne ha avuto l’occasione. Precisamente sabato scorso, con il suo gol alla fine decisivo per i tre punti della formazione di Baroni. È già il terzo del ‘Cholito’ con la maglia granata, il terzo pesante: il primo è valso il successo all’Olimpico contro la Roma, il secondo il momentaneo vantaggio contro la Lazio sempre nella Capitale e il terzo tre giorni fa che ha messo ko i suoi vecchi compagni.

Simeone, futuro al Torino: l’annuncio di Cairo

Il futuro di Simeone? Al Torino, come confermato da Urbano Cairo a ‘Radio Anch’io Lo Sport’: “È un prestito (1 milione, ndr)) con un riscatto (6 milioni, ndr) che diventa obbligatorio in modo molto facile – le parole del numero uno del Torino – Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti. Simeone mi piaceva da tempo. Quest’estate ho detto al mister di prenderlo subito e anticipare tutti invece di inseguire un altro attaccante difficilmente prendere.

A Simeone ci pensavamo già da tempo, già da gennaio della scorsa stagione. Mister Baroni era felicissimo, abbiamo proceduto velocemente ed è stata un’ottima cosa averlo fatto. Ci crediamo molto, ha fatto benissimo in questo avvio. Ha proprio quello spirito Toro molto importante per la squadra e per tutti noi”, ha concluso Cairo.