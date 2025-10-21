Lutto tremendo per Callejon: è morta la sorella Vanesa

La tragedia ha colpito la famiglia dell’ex attaccante del Napoli in queste ore: il messaggio e l’abbraccio del club azzurro

Una tragedia scuote il calcio, il Napoli e per tutti i cari di Vanesa Callejon, sorella dell’ex calciatore azzurro che si è spenta in queste ore. Un lutto tremendo per José, di cui ha dato notizia il Marbella Futbol Club, l’ultima società di cui l’attaccante ha vestito la maglia prima di ritirarsi. Vanesa aveva solo 47 anni, per ora non sono ancora note le circostanze della sua morte.

“Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. La società desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP”, ha scritto la società spagnola. Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte dei tifosi del Napoli che non stanno facendo mancare il loro affetto all’ex calciatore che in azzurro ha scritto pagine di storia importanti.

Callejon, il messaggio del Napoli per la morte della sorella Vanessa

Alcuni minuti fa è arrivato anche il messaggio da parte del club partenopeo per José Maria Callejon: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa”.

Una tragedia immane per lo spagnolo e tutta la sua famiglia. In un momento del genere nessuno però lo lascerà da solo e tutto l’affetto e l’amore sempre dimostrato per la gente di Napoli è pronto a tornargli indietro nei giorni più difficili. La nostra redazione si unisce al cordoglio e all’abbraccio a uno dei suoi simboli.