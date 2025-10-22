Allarme De Bruyne, Conte avvisato: “Così lo perdiamo”

Parere che fa discutere sul numero 11 azzurro, segnali inviati al tecnico: arrivano dichiarazioni forti

Confermarsi, da campioni d’Italia, non è mai semplice. Si sapeva e dunque era in qualche modo prevedibile che, per il Napoli, ci sarebbero state delle difficoltà alla ripartenza della nuova stagione, pur con una squadra rinforzata sul mercato. Il pezzo pregiato del mercato, De Bruyne, però fatica a brillare e per questo Conte è chiamato a fare attenzione.

Il contributo del belga, con reti e assist, c’è già stato, ma si fatica a vedere una sua centralità nel Napoli attuale, se non a sprazzi. Il fuoriclasse ex Manchester City va integrato al meglio negli schemi dei partenopei per non perdere tutta la sua enorme qualità. E’ quanto segnala il giornalista Fabio Caressa, che, commentando la giornata di Serie A sul suo canale Youtube, invita Conte a cercare di sfruttare al meglio le sue doti e a non snaturarlo.

Ecco le dichiarazioni di Caressa: “Sembra che Conte stia ancora cercando la soluzione migliore per far esprimere al meglio il Napoli. L’equilibrio tattico potrà certamente essere trovato, dopotutto siamo ancora all’inizio della stagione. Uno come De Bruyne però è fondamentale. Sta cambiando modo di giocare rispetto al Manchester City, ma abbiamo conosciuto il meglio di lui come grande passatore. Bisogna ricominciare a sfruttarlo in questo modo, è così che è diventato uno dei centrocampisti più forti del mondo. Non bisogna perdere queste sue caratteristiche”. Vedremo se Conte riuscirà a trovare, quanto prima, la quadratura del cerchio.