Un traghettatore al posto di Conte: spunta il grande ex

Gli azzurri vivono una fase molto delicata e spunta una clamorosa ipotesi per il futuro della panchina

“Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”. Così Antonio Conte ha messo la sua personalissima griffe sulla conferenza stampa post partita di Eindhoven dopo la pesante debacle contro il PSV.

Parole molto dure quelle dell’allenatore salentino che a caldo dopo il 6-2 incassato ha prontamente alzato la tensione a suon di dichiarazioni forti e che hanno fatto anche particolarmente discutere. Un altro passaggio molto importante ha riguardato la campagna acquisti fatta dalla società in estate con un numero molto elevato di calciatori ingaggiati per migliorare la rosa.

“Non è facile ed è anche sbagliato inserire 9 giocatori nuovi, ma lo dovevamo fare. Dobbiamo fare un bagno di umiltà, ve lo sto dicendo da tempo”. Un annuncio deciso anche questo da parte di Conte e che sta facendo molto parlare in queste ultime ore.

L’allenatore del Napoli è apparso inevitabilmente poco sereno dopo una serata da incubo del genere e le speculazioni sul suo futuro iniziano già ad inseguirsi.

Calciomercato Napoli, da Conte a un traghettatore: suggestione Benitez

Qualora le cose dovessero andare male gli scettici ipotizzano persino scenari clamorosi sulla stessa panchina del Napoli. Conte non è nuovo a ribaltoni improvvisi e non va escluso del tutto che sul lungo periodo qualcosa possa cambiare.

Ma chi al posto di Conte in caso di addio prematuro? Nell’ipotesi di un traghettatore il nome suggestivo potrebbe essere quello di Rafa Benitez che ha allenato gli azzurri dal 2013 al 2015 con buoni risultati e dando il via all’epoca d’oro degli azzurri grazie ad una campagna acquisti molto importante.

Oltre allo stuzzicante spagnolo un usato garantito potrebbe essere quello di Fabio Pecchia, che pure conosce bene Napoli e il Napoli. Si tratta ad ogni modo di ipotesi per ora molto lontane dalle necessità attuali della squadra che proverà subito a reagire contro l’Inter sabato sera. La truppa di Conte dovrà rialzare la testa, col tecnico salentino pronto a cancellare gli ultimi giorni molto difficili.