Fatto fuori da Conte: si offre a Milan e Inter

Il Napoli può dire addio a uno dei suoi senatori

Maltempo, anzi tempesta in casa Napoli. La debacle di Eindhoven rischia di lasciare il segno non solo sulla squadra, bensì sull’intera stagione. In queste ore sta venendo a galla di tutto, tra giocatori scontenti e in rotta di collisione con Antonio Conte. Su tutti Noa Lang, ma attenzione anche al ‘caso’ che ha come protagonista uno dei cosiddetti senatori del gruppo.

Parliamo di Alex Meret, il portiere degli ultimi due scudetti del Napoli mai del tutto amato dai tifosi partenopei. Come, a quanto pare, dallo stesso Conte, il quale questa estate ha preteso l’acquisto di un nuovo portiere: Vanja Milinkovic-Savic, preso dal Torino in prestito con obbligo che scatterà al primo punto da febbraio 2026. Ufficialmente per avere un’alternativa credibile allo stesso Meret, soltanto che nei fatti il serbo è diventato ben presto il nuovo numero uno della porta azzurra.

Il fratello minore di Sergej, in scadenza di contratto con l’Al-Hilal, ha già collezionato 6 presenze tutte ovviamente da titolare: ha giocato tutte le ultime 4 partite, Champions inclusa, e soprattutto le più importanti sulla carta. Il segnale lanciato da Conte è piuttosto chiaro: è Milinkovic il numero uno della porta dei campioni d’Italia, a scapito di Meret che a fine giugno scorso ha rinnovato – e forse se ne è già pentito – per altri due anni il contratto in scadenza.

Meret, addio a giugno? Milan e Inter possono pensarci

Se il sorpasso di Milinkovic-Savic diventerà più netto da qui ai prossimi mesi, ecco che la macchina operativa attorno a Meret comincerà ad avviarsi. Tradotto: i suoi agenti comincerebbero a cercargli una nuova sistemazione, come già fatto mesi prima del prolungamento con la società di Aurelio De Laurentiis.

A differenza di mesi fa, però, stavolta Pastorello potrebbe trovare terreno fertile per il suo assistito. Ci sono due big di Serie A, infatti, alla ricerca di un nuovo portiere: il riferimento è alle due milanesi, a Milan e Inter rispettivamente a caccia di un erede di Maignan e Sommer.

Tecnicamente uno dei migliori se non il migliore in assoluto del nostro massimo campionato, Meret è ancora relativamente giovane – a marzo compirà 29 anni, non tanto per un portiere – e un profilo che sia l’Inter che il Milan potrebbero prendere in forte considerazione, pur sapendo che con De Laurentiis non è mai una passeggiata trattare l’acquisto di un suo calciatore.