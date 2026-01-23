Giovane, il nuovo acquisto del Napoli: si prova a convocarlo per la Juve

Giovane Santana do Nascimento, nuovo acquisto del Napoli, potrebbe cambiare il ritmo della stagione. Un talento brasiliano pronto a sfidare la Juventus e a fare la differenza in Serie A

Un ragazzo che arriva con la valigia in mano e l’aria di chi sa correre dove serve. Una città che aspetta un’accelerazione. Un allenatore che vuole risposte subito. Qui, tra stazione e campo, si intrecciano i minuti di un acquisto che può cambiare ritmo a una stagione.

Il bisogno è chiaro: Il Napoli cerca gamba, profondità, uno strappo che apra spazi contro difese chiuse. Conte chiede ampiezza, applicazione, coraggio nell’uno contro uno. Non serve una rivoluzione. Serve qualcuno che capisca il tempo della giocata e lo ripeta senza fronzoli.

Il nome è quello di Giovane Santana do Nascimento. È brasiliano. Si muove da esterno alto o da seconda punta. È rapido nei primi metri. Tiene la testa alta. Ha carattere, che in Serie A conta quanto lo scatto. In questa prima parte di stagione si è imposto tra le rivelazioni. Ha mostrato disciplina nel rientro e malizia nelle corse in diagonale. Non ha ancora un “marchio” definitivo, e questo può essere un vantaggio: si adatta, legge il compito, cambia pelle a seconda dell’avversario.

L’operazione è chiusa con l’Hellas Verona e l’iter è partito. Il giocatore è a Roma per le visite mediche e il club punta a chiudere le ultime formalità in tempi stretti. L’obiettivo dichiarato è averlo già convocabile domenica a Torino contro la Juventus. È una corsa contro l’orologio, e non è detto che tutto si incastri: senza ufficialità, restano i margini di un calendario che non fa sconti.

Napoli, le cifre dell’affare Giovane

Il pacchetto economico è definito: 20 milioni complessivi, bonus inclusi. La formula segue la linea prudente di questa finestra: prestito con obbligo di riscatto. Un modo per distribuire l’impatto e allinearlo ai vincoli di bilancio. Per il giocatore è pronto un contratto lungo, fino al 2031, su cifre nette nell’ordine di 1,2 milioni a stagione; dettagli, questi, sempre suscettibili di limature finché non arrivano le firme e il comunicato.

Conte avrà un profilo verticale, pronto a puntare l’uomo e a correre alle spalle della linea. In un 3-5-2 può occupare il ruolo di attaccante “di servizio”, utile a liberare la punta centrale e a portare pressione sul primo possesso. In un 3-4-3 può piegare la corsia, allargare il campo, ricevere sul piede forte e rientrare. Non è un finitore puro. È uno che crea vantaggi locali. E spesso è lì che si decide una partita.

Questa operazione profuma di “vecchia scuola” De Laurentiis: un talento da valorizzare, margini evidenti, costo sostenibile e rivendibilità. Non è il colpo che da solo sposta una corsa al titolo, ma è il tipo di investimento che cambia le partite “normali” di un campionato, quelle che fanno la classifica di maggio.