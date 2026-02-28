Il curioso record di Elmas: un motivo in più per riscattarlo (ma a una condizione)

Un solo azzurro non si è mai fermato per infortunio. Il Napoli riflette sul futuro e su un riscatto che potrebbe cambiare solo a una condizione

Ne resterà soltanto uno, diceva un famoso telefilm negli anni novanta. E quel soltanto uno del Napoli si chiama Elif Elmas. Il macedone è a tutti gli effetti l’Highlander azzurro, visto il piccolo record che ha ottenuto quest’anno.

Arrivato molto in sordina, in prestito, con diritto di riscatto, sembrava dover essere poco più che un onesto comprimario, sfruttando anche la sua enorme duttilità tattica, mostrata anche nella sua prima avventura azzurra. Caratteristica che lo ha reso molto importante anche per Spalletti all’epoca del primo scudetto. Lì non è stato quasi mai titolare, ma è sempre stato il super sub che ha messo a segno diversi golletti, risultando alla fine tra i calciatori più importanti nella splendida cavalcata azzurra.

La seconda esperienza a Napoli è stata un po’ diversa, anche perché poi ci si è messo di mezzo il caso e così, da riserva a inizio stagione, Elif è diventato titolare praticamente inamovibile, complici i tanti infortuni che poi rappresentano anche il pretesto per il suo record.

Elmas è infatti l’unico calciatore della rosa azzurra a non essersi fermato neanche per una partita per infortunio, esclusi quelli che sono andati via a gennaio. Per questo motivo Conte fa sempre più affidamento su di lui. Lo ha sfruttato largo a sinistra quando sono venuti meno tutti gli esterni e ora lo sta sfruttando da centrocampista centrale al fianco di Lobotka, avvalendosi della sua straordinaria duttilità che gli fa interpretare bene qualsiasi compito gli venga assegnato.

Elmas importantissimo in questo Napoli: le cifre del possibile riscatto

Calciatori del genere in una rosa sono fondamentali. E Antonio Conte lo sa bene, anche per questo motivo difficilmente vorrà privarsene il prossimo anno. Del resto il ruolino di questa stagione lo dice meglio di qualunque altra cosa: 1318 minuti in campionato, 180 in Coppa Italia, 373 in Champions, 145 in Supercoppa. Numeri da pilastro assoluto, che lo rendono il nono più impiegato nella rosa.

Ecco quindi che si prospetta l’ipotesi di riconfermarlo l’anno prossimo. Il Napoli può riscattarlo quando vuole per 17 milioni di euro, ma la sensazione è che a fine stagione ci si siederà nuovamente al tavolo con il Lipsia, cercando di strappare condizioni decisamente più vantaggiose, anche perché si può ovviamente sfruttare il fatto che i tedeschi non hanno bisogno del calciatore.

In questo modo il Napoli potrebbe mantenere in rosa un calciatore fondamentale nella sua utilità nell’arco del campionato, con una cifra tutt’altro che eccessiva e un investimento utile per riempire in lista uno slot che ne vale 4 o 5. Conte forse non era convintissimo all’inizio, ma con tutto ciò che è successo quest’anno adesso forse l’ha capito: uno come Elmas serve come il pane quando hai tante competizioni, e forse sarebbe meglio evitare di farne a meno.