Meno 4 alle tre notizie più attese: Conte adesso può sperare

Quattro giorni e tre segnali attesi da mesi. Dall’infermeria arrivano novità che possono cambiare il finale di stagione del Napoli

Quattro giorni possono sembrare pochi, ma in questo momento pesano come un mese intero. Il Napoli esce da Verona con tre punti che hanno rimesso in piedi classifica e umore. Eppure la sensazione è che il risultato più importante possa arrivare lontano dal campo.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di assenze, soluzioni di emergenza e cambi forzati. Ora, invece, la prospettiva è diversa: qualcosa si muove davvero e Antonio Conte comincia a intravedere un finale di stagione meno complicato.

La vittoria in extremis contro il Verona ha restituito ossigeno e fiducia, ma soprattutto ha riacceso l’attesa per ciò che può accadere nei prossimi giorni. Ora l’attesa è per tre rientri che possono cambiare il volto del centrocampo azzurro. Non si tratta di semplici recuperi, ma di ritorni che potrebbero ridare identità a una squadra che per mesi ha navigato a vista.

Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay hanno buone possibilità di tornare a disposizione già per Napoli-Torino, in programma venerdì sera al Maradona. Tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni e che rappresentano una parte essenziale del progetto tecnico di Conte.

Il loro ritorno non garantisce automaticamente la titolarità, ma offre al tecnico soluzioni che nelle ultime settimane erano semplicemente scomparse. La gestione degli infortuni ha costretto il Napoli a reinventarsi, spesso con interpreti adattati o spremuti oltre il limite. Recuperare questi giocatori significa ritrovare equilibrio e qualità proprio nel momento decisivo della stagione.

Conte e il Napoli verso il Torino: cosa può cambiare

Conte mantiene un profilo prudente. Lo ha fatto anche dopo Verona, evitando proclami e parlando sempre di cautela. Ma il calendario non aspetta e la sfida contro il Torino rappresenta un crocevia importante per la corsa Champions. Con un centrocampo finalmente vicino alla normalità, il Napoli può tornare a proporre la struttura che aveva convinto a inizio stagione.

Kevin, Scott, Zambo e Lobo. Nei primi mesi i cosiddetti Fab Four avevano dato un’impronta chiara alla squadra. Poi gli infortuni a raffica hanno smontato quell’equilibrio. Recuperare almeno tre di quei protagonisti significa ritrovare continuità tecnica e anche un certo peso specifico nelle partite più bloccate, dove serve personalità prima ancora della brillantezza.

Sono passati cinque mesi, un’eternità nel calcio. In quel periodo il Napoli ha perso certezze e posizioni, ma non l’obiettivo. Restare tra le prime quattro è ancora possibile, soprattutto se la rosa torna a essere competitiva. La differenza, in questo finale, la faranno le rotazioni e la capacità di gestire le energie.