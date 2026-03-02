Il Napoli ha pubblicato una foto che può dare la svolta alla stagione azzurra

Uno scatto semplice dall’allenamento basta a riaccendere l’entusiasmo. Dopo mesi di attesa, il Napoli ritrova un volto che può cambiare tutto

Ci sono immagini che segnano la chiusura di un capitolo e l’apertura di qualcosa di più bello. Quelle foto che vedi e fanno un po’ di liberazione. Un po’ come quando quest’estate abbiamo visto Victor Osimhen stringere la mano del presidente del Galatasaray. Sai già che da quel momento in poi si chiude un brutto capitolo e se ne apre uno possibilmente migliore.

Adesso il Napoli ha pubblicato un’immagine che in molti tifosi avrà avuto probabilmente lo stesso effetto liberatorio, seppur molto diversa nelle intenzioni.

È un’immagine semplice, un’immagine dell’allenamento di oggi, con però un volto che nessuno si aspettava, quello di Kevin De Bruyne, che per la prima volta dopo quattro mesi e più è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra. Un rientro in tempi record, perché nessuno si aspettava che in una sola settimana il campione belga fosse così in forma da ricominciare ad allenarsi con i compagni, e invece a guardare quell’immagine sembra proprio che lo sia, anzi sembra molto più asciutto e tirato a lucido di come lo abbiamo visto a Dimaro.

E questa è una gran bella notizia, un sospiro di sollievo per i tifosi e per chi stava aspettando con ansia che si rivedesse quel calciatore che tanto aveva fatto sognare quando aveva firmato per il Napoli.

De Bruyne, che bella notizia: ora può rientrare anche prima del previsto

Vedere De Bruyne così in forma è, oltre ad essere una gran bella notizia, cambia anche le prospettive riguardanti il suo recupero completo. Inizialmente si era parlato di un rientro fra i convocati per metà marzo, poi in una prospettiva più ottimistica si era parlato di Napoli-Torino del prossimo 6 marzo.

A questo punto KDB potrebbe davvero rientrare fra i convocati di Napoli-Torino, ma la notizia è che potrebbe entrare in condizione molto prima del previsto.

Inizialmente si pensava che, nonostante il rientro a metà marzo, si sarebbe dovuto aspettare l’inizio o la metà di aprile per vederlo nuovamente pronto a scendere in campo dal primo minuto. Ora invece è lecito sperare che anche i tempi del rientro a pieno regime si possano anticipare e per questo, magari entro la fine di marzo, potremmo rivedere perfino il fuoriclasse belga nella formazione titolare.

Di sicuro, la sua presenza potrebbe dare nuova luce a questa squadra. In realtà, con l’assetto che ha trovato Conte, è difficile trovargli una collocazione reale nella formazione titolare, ma di sicuro da qui a fine stagione lo rivedremo spesso nella ripresa a difese aperte per lanciare negli spazi Rasmus Hojlund, così come avevamo imparato ad ammirare alla fine, all’inizio di questo campionato.

A questo punto, un po’ a sorpresa, De Bruyne potrebbe rientrare in squadra anche prima di Anghissà e McTominay, ma per il rush finale di stagione, Conte si prepara ad avere a disposizione tre armi letali che sono mancate tantissimo in queste ultime settimane e anzi, il belga e il camerunense anche negli ultimi mesi.