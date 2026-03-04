Per sempre Si…meone: il Cholito ritrova il grande amore, ma c’è una novità

Alcuni legami non si spezzano con un trasferimento. Il ritorno di Simeone al Maradona riaccende una storia fatta di emozioni e gesti rimasti nella memoria.

All’andata c’è stata una scena rimasta nel cuore di tutti i tifosi napoletani nonostante non evochi bei ricordi. Giovanni Simeone segna il gol che costerà i tre punti al Napoli e invece di esultare si scusa con i vecchi tifosi, quasi in lacrime.

Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi del Torino, che però hanno capito e lo hanno perdonato anche in virtù del fatto che quest’anno l’attaccante argentino, al netto di un brutto infortunio, sta dando una grossa mano a un Torino piuttosto in difficoltà.

Adesso il destino rimette il Cholito di fronte al suo Napoli. La squadra del cuore, la città che non ha mai dimenticato, al punto da raccontare che quando ha preso il treno per andare a Torino a firmare il contratto ha passato quasi tutto il viaggio piangendo per il doloroso addio.

Il legame fra Simeone e Napoli non è per niente banale. Giovanni è uno dei calciatori rimasti più legati alla maglia azzurra, con un legame vero e viscerale che ritorna come un ritornello ogni volta che se ne presenta l’occasione.

L’esultanza virale di Simeone e il riscatto da parte del Toro

E proprio a un ritornello famoso è ispirata l’ultima esultanza del Cholito. Tornato in gol contro la Lazio, Gio ha guardato dritto in camera e ha mimato il balletto di Sal Da Vinci e della sua “Per sempre sì”, la canzone che ha sbancato Sanremo.

Un’esultanza da napoletano vero, celebrando l’amico Sal, come hanno fatto tutti i napoletani, anzi gran parte di essi. Naturalmente questo non implica un suo ritorno a Napoli nel futuro. Quell’esperienza ormai si è conclusa e il legame resta soltanto affettivo.

Anzi, ora l’intero cartellino è di proprietà del Torino, che lo ha riscattato dal Napoli per sei milioni di euro. Una cifra peraltro ammortizzata dal riscatto da parte degli azzurri di Milinkovic Savic, preso proprio dal Torino quest’estate.

Una sorta di scambio mascherato che ha dato a Conte quello che è diventato a tutti gli effetti il portiere titolare, e a Baroni prima e a D’Aversa poi l’attaccante che contribuirà in maniera decisiva alla salvezza del Toro. Questo è il piano sportivo. Poi c’è quello affettivo. E lì non ci sono dubbi. Giovanni Simeone sarà per sempre azzurro, e tornare al Maradona per lui sarà un’emozione fortissima. Sperando che non la “sfoghi” come all’andata.