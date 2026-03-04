Scusate il ritardo: il Napoli ha già l’esterno per il prossimo anno

All’inizio sembrava un comprimario. Poi le occasioni sono arrivate e la storia ha iniziato a cambiare. Ora il Napoli osserva con attenzione la sua crescita.

È stato un approccio un po’ diesel alla realtà napoletana, quello di Miguel Gutierrez. Arrivato quest’estate per 18 milioni + 2 di bonus come golden boy che avrebbe dovuto rinnovare la fascia sinistra, Antonio Conte all’inizio non lo vedeva e per lungo tempo gli ha preferito un Leonardo Spinazzola – va detto – mai così in forma.

A un certo punto della stagione Gutierrez era scalato addirittura al terzo posto nelle gerarchie degli esterni a sinistra, visto che in rosa c’è anche Matias Olivera, che però quest’anno sembra essere scivolato molto più in basso nelle preferenze di mister Conte.

Si era parlato anche dell’ennesimo flop di un mercato che ha lasciato parecchi dubbi e diversi acquisti tutt’altro che soddisfacenti, da Lucca a Noa Lang, passando per un Beukema ancora sotto esame.

Miguel però non si è perso d’animo. Si è allenato sempre forte, cercando di assimilare ciò che gli chiedeva il suo allenatore e pian piano si è ritagliato uno spazio approfittando di una contingenza che gli ha detto bene.

Per Juve-Napoli Conte aveva un problema sulla destra e Conte ha pensato di provarlo esterno invertito, intuendo la sua capacità di rientrare sul sinistro e ricevendone una risposta molto interessante. Da lì è arrivato il primo gol in maglia azzurra. Poi, due settimane dopo, anche il primo assist, in una stagione che sta decollando un passo alla volta.

Miguel Gutierrez sempre più importante: i numeri dello spagnolo a Napoli

In cinque delle ultime sei partite Miguel Gutierrez è stato inamovibile, per poi rifiatare nella sfida di Verona. Ma è indubbio che stia conquistando Antonio Conte, partita dopo partita. Nelle ultime il tecnico lo ha schierato nuovamente nella sua posizione di esterno a sinistra, ricevendone comunque un’ottima risposta. E la sensazione è che al momento abbia scalato le gerarchie fino a diventare il padrone di quella fascia.

A fine stagione bisognerà fare una valutazione su quelli che saranno gli esterni a disposizione di Conte o del prossimo allenatore, anche se sembra sempre più probabile che il prossimo tecnico sarà lo stesso che c’è attualmente seduto in panchina. Al momento lo spagnolo è quello che dei tre appare più sicuro di restare.

Olivera ha rischiato la cessione già a gennaio: lo voleva il Nottingham Forest che offriva circa 20 milioni, ma il Napoli ha detto no. Quest’estate però, di fronte a un eventuale ritorno di fiamma, potrebbe anche accettare e salutare dopo cinque anni il terzino uruguaiano, che viaggia ormai verso i 29 anni.

Spinazzola invece sta trattando il rinnovo di contratto. Il giocatore vorrebbe un biennale, ma il Napoli al momento offre un solo anno. Resta da capire se alla fine si troverà un accordo, ma comunque esiste la possibilità di rivederlo in azzurro anche nella prossima stagione. Di certo però Miguel Gutierrez è il nuovo che avanza e con i suoi 24 anni può solo crescere ancora.

Il Napoli quest’estate lo ha preso su indicazione di Giovanni Manna ed è ancora convinto di aver fatto un gran colpo. Adesso starà a lui dimostrare che la crescita di queste ultime settimane non è soltanto un fuoco di paglia, ma che davvero Miguel Gutierrez può prendersi la fascia sinistra in mano anche negli anni a venire.