Conte resta a Napoli? Due mosse di mercato potrebbero “anticipare” la notizia

Il Napoli guarda avanti e due possibili rinnovi diventano un segnale da leggere con attenzione. Dietro quelle scelte potrebbe nascondersi qualcosa di più grande

Il Napoli sta cercando di chiudere nel migliore dei modi questa stagione, con una qualificazione Champions che sembra sempre più vicina, ma che di certo dovrà essere prima blindata a tre mandate, a quattro mandate, per poi iniziare a pianificare la prossima stagione.

Il traguardo ormai è davanti agli occhi, ma nel calcio nessuno regala nulla e soprattutto in Serie A basta un attimo per rimettere tutto in discussione. Ecco perché dalle parti di Castel Volturno il mantra resta lo stesso da settimane: concentrazione massima sulle ultime partite e nessuna distrazione.

Allo stesso tempo però è inevitabile che qualche riflessione inizi già a prendere forma. Perché quando una stagione entra nella sua fase finale, soprattutto se l’obiettivo principale sembra a portata di mano, il pensiero inevitabilmente scivola anche su quello che verrà dopo.

Eppure, riflessioni su quello che sarà il prossimo campionato sono ancora in corso. Pianificare è necessario e, se alcune situazioni possono restare in bilico, altre invece vanno necessariamente affrontate nel momento giusto per non rischiare di trovarsi in difficoltà.

Rinnovi Spinazzola e Juan Jesus, che si fa? Se Conte resta a Napoli…

Tra le decisioni che possono ancora aspettare un po’ c’è sicuramente quella relativa a due calciatori in scadenza a giugno, Juan Jesus e Leonardo Spinazzola. Con entrambi i colloqui vanno avanti da diverso tempo.

L’esterno avrebbe addirittura l’aspettativa di un biennale con scadenza quindi 2028, quando avrebbe ormai 35 anni. Il Napoli valuta e probabilmente la loro eventuale conferma dipenderà anche da quella di Antonio Conte, che ha dimostrato di avere ancora ampia fiducia in due calciatori piuttosto in là con gli anni, al punto da volergli rinnovare il contratto, anche se Juan Jesus va per i 35 e Spinazzola per i 33.

La sensazione è che si aspetterà ancora un po’ prima di ratificare gli eventuali rinnovi, ma di certo qualora arrivassero si tratterebbe di una tacita conferma di voler proseguire con il tecnico salentino, atteso a fine stagione ad un colloquio chiarificatore con De Laurentiis. In effetti è difficile pensare che una squadra dall’età media così alta come il Napoli non valuti di svincolare due calciatori importanti ma non fondamentali, anche se quest’anno sono stati due pilastri.

L’unico motivo per il quale si dovrebbe andare verso un rinnovo di entrambi sarebbe proprio la conferma di Conte. Ecco perché, se davvero prenderà forma la doppia riconferma di due senatori del tecnico, si tratterebbe di un indizio piuttosto chiaro sul fatto che il rapporto fra Conte e il Napoli possa proseguire anche nella prossima stagione.