Vergara in Nazionale: dalla Lega arriva un assist favoloso

Un giovane talento del Napoli si prende la scena. Tra prestazioni sorprendenti e un premio importante, il futuro potrebbe portare molto più lontano.

Quanto è bello quando sboccia un fiore all’improvviso? Nel calcio è ancora più bello. Un infortunio, una scelta dell’allenatore, un’occasione presa al volo. E da lì tutto si trasforma. Succede più spesso di quanto si pensi, soprattutto quando dietro le quinte cresce da anni un talento che aspetta solo il momento giusto per farsi vedere.

A Napoli negli ultimi mesi qualcuno ha iniziato a parlare sottovoce di un ragazzo nato a pochi chilometri dal Maradona. Uno di quelli che sembrano avere il pallone cucito al piede. Non è stato un percorso immediato, anzi. Fino a qualche settimana fa il suo nome compariva appena nei tabellini.

Fino alla fine del 2025 il suo spazio era stato ridotto al minimo: appena cinque minuti complessivi in campionato, qualche spezzone in Champions League e i novanta minuti giocati in Coppa Italia contro il Cagliari. Poi improvvisamente Antonio Vergara è esploso e non si è fermato più, tanto che si parla con sempre più insistenza di una sua convocazione in Nazionale.

Il vero punto di svolta arriva il 17 gennaio contro il Sassuolo. L’infortunio di David Neres costringe Antonio Conte a cercare nuove soluzioni offensive, Vergara parte titolare e gioca una partita che cambia tutto. Da quel momento non esce più dalle rotazioni principali del Napoli.

I numeri iniziano a parlare chiaro. In campionato arrivano un gol e tre assist, arricchiti da una rete in Coppa Italia e soprattutto dal gol in Champions League contro il Chelsea, una giocata di grande qualità che accende definitivamente i riflettori su di lui. Il dato più interessante, però, non è solo quello statistico. Vergara dà ritmo alla manovra, attacca la profondità e sembra avere una naturalezza nelle scelte che raramente si vede in un giocatore della sua età.

Rising Star Serie A: il premio che certifica la crescita di Antonio Vergara

Le prestazioni del giovane esterno non sono passate inosservate. La Lega Serie A ha assegnato ad Antonio Vergara il premio Rising Star Of The Month relativo al mese di febbraio. Si tratta di un riconoscimento riservato ai migliori calciatori Under 23 della Serie A. Il trofeo verrà consegnato nel pre partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona.

Il premio non nasce solo dalle statistiche classiche come gol o assist. La selezione del vincitore si basa sulle analisi avanzate di Kama Sport, elaborate grazie ai dati di tracking raccolti dal sistema Hawk-Eye. Questo modello analizza anche aspetti spesso invisibili a occhio nudo. Il sistema considera i movimenti senza palla, le scelte di gioco, il posizionamento e il contributo complessivo all’efficienza tecnica e fisica della squadra.

E si sa, quando un giovane talento inizia a incidere in Serie A, il passo successivo diventa quasi inevitabile: la Nazionale italiana. La decisione finale spetterà al ct Gattuso, ma attorno al nome di Vergara si sta creando un’attenzione sempre più concreta. Il percorso di crescita del ragazzo sta infatti seguendo un copione che nel calcio italiano si è visto più volte. Prima le buone prestazioni con il club, poi i riconoscimenti ufficiali e infine l’interesse della Nazionale.

Il premio assegnato dalla Lega Serie A rappresenta quasi un segnale istituzionale. Una sorta di riflettore acceso su un talento che sta emergendo in modo evidente e del quale si è accorta non solo l’Italia, ma anche il resto del mondo.