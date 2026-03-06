Anguissa, dal rientro al futuro: c’è un problema con il suo contratto

Il ritorno in campo riaccende le luci su una stagione interrotta e su un futuro ancora tutto da chiarire: la situazione di Frank Zambo Anguissa

Sembrava potesse diventare una stagione da protagonista assoluto quella di Frank Anguissa. Undici partite in campionato, quattro in Champions League prima del brutto infortunio che a inizio novembre ha subito con la sua nazionale e che lo ha fermato praticamente fino ad oggi, quando ci sarà il suo attesissimo rientro fra i convocati e forse anche uno spezzone di partita.

Fino a quel momento Anguissa aveva avuto un rendimento mai visto prima nella sua carriera. Una media da attaccante, con quattro reti e due assist in undici partite di campionato. Un dato che diventa ancora più impressionante se guardiamo la classifica marcatori attuale dove, dopo sette mesi di campionato, siamo ancora con un solo calciatore in doppia cifra.

È un dato sicuramente impressionante ed è un dato che fa anche riflettere parecchio. Anguissa in questo momento poteva essere appaiato con Hojlund nelle prime posizioni della classifica marcatori. Ma il punto non è questo: il camerunense è stato un pilastro lo scorso anno e lo è diventato ancora di più quest’anno.

Finché i muscoli hanno retto è stato praticamente imprescindibile per Conte, che tale lo considera anche per il futuro, che però potrebbe non essere così saldo come si potrebbe pensare.

Il nodo rinnovo e la situazione contrattuale

La situazione contrattuale di Anguissa in questo momento è molto particolare. Il Napoli aveva un’opzione di rinnovo biennale che ha fatto valere la scorsa estate, estendendo automaticamente il suo contratto fino al 2027.

È stata una scelta inevitabile, vista l’importanza che Anguissa riveste nello scacchiere tattico di Conte. E Giovanni Manna spiegò anche che si sarebbero comunque rivisti per rinnovargli lo stesso l’accordo, adeguandogli lo stipendio, per farlo stare tranquillo. Poi però questa cosa non è più avvenuta. È subentrato l’infortunio e poi questo problema alla schiena che lo ha tenuto fuori per un altro mese abbondante.

Ora si sono riaperti i talk per il rinnovo contrattuale, visto che comunque da quest’estate Frank andrebbe a scadenza, ma la strada si è fatta abbastanza in salita. A quanto pare non c’è accordo sull’ingaggio, secondo quanto riporta Giovanni Scotto.

E quindi le parti dovranno aggiornarsi quando magari la situazione sarà più chiara per tutti. Va sicuramente valutata anche la sua condizione fisica, visto il grave problema avuto e visto che comunque anche lui, come tanti altri della rosa, è un over 30.

Bisognerà valutare in estate se arriveranno proposte per lui, che già lo scorso anno aveva manifestato l’idea di cambiare aria. Potrebbe ripresentarsi l’occasione e a quel punto il Napoli, in assenza di un rinnovo contrattuale, potrebbe anche valutare eventuali offerte che potrebbero perfino arrivare dal nostro campionato e da qualche diretta concorrente.

La situazione resta in divenire ed è tutta da definire. È noto che la prossima estate sarà necessaria un’opera di ringiovanimento della rosa e in quest’opera potrebbe rientrarci anche Anguissa, soprattutto se pretendesse un ingaggio sproporzionato rispetto a quelle che sono le intenzioni di spending review che attuerà il Napoli sugli stipendi il prossimo luglio.