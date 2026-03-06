Napoli-Torino 2-1, tabellino e pagelle: Elmas 18mo marcatore di Conte

Una partita che il Napoli sembrava aver chiuso, poi il finale si accende all’improvviso. Al Maradona succede di tutto.

Niente da fare: il Napoli non riesce proprio a farci finire una partita in tranquillità, senza patire fino all’ultimo minuto. Stavolta si era messa anche bene con il 2-0 di Elmas che l’aveva messa in ghiaccio, poi uno svarione difensivo regala a Casadei il 2-1 e ai tifosi presenti al Maradona 20 minuti di grande sofferenza, ma col sorriso per aver visto di nuovo Anguissa, De Bruyne e Lukaku, questi ultimi per la prima volta insieme.

Gli azzurri partono con un ritmo alto, aggressivo, con la voglia evidente di prendere in mano la partita. Nei primi minuti il Napoli-Torino racconta proprio questo: pressing, recuperi veloci e attacchi immediati verso la porta difesa da Paleari.

Dopo cinque minuti arriva la prima occasione. Hojlund si ritrova davanti al portiere ma perde un attimo di troppo. È il primo squillo di una partita che il Napoli prova a indirizzare subito. Il vantaggio arriva però al settimo minuto. Il Maradona esplode quando Alisson Santos trova lo spazio giusto e batte Paleari. Il gol cambia immediatamente il ritmo della gara.

Il Napoli prende fiducia, continua a spingere e guadagna diversi calci d’angolo. Il Torino prova a reagire con Zapata, ma la difesa azzurra regge bene. Buongiorno guida la linea con sicurezza e il Napoli resta padrone del campo.

Hojlund sfiora anche il raddoppio intorno alla mezz’ora, ma la conclusione non trova la porta. Il primo tempo si chiude con il Napoli in vantaggio e con la sensazione che la partita sia sotto controllo.

Secondo tempo Napoli-Torino: Elmas firma il raddoppio

La ripresa si apre con un cambio forzato. Vergara resta negli spogliatoi per un problema fisico e al suo posto entra Anguissa. Elmas viene avanzato sulla trequarti e la scelta si rivela decisiva. Il Napoli continua a spingere. Il Maradona applaude anche il riscaldamento di Kevin De Bruyne, pronto a entrare dalla panchina. Gli azzurri mantengono il controllo del gioco e creano altre situazioni pericolose.

Il momento chiave arriva al 67′. Elmas legge bene l’azione e firma il 2-0 del Napoli. Un gol che sembra mettere in cassaforte la partita. Il Napoli sfiora anche il terzo gol. All’82′ una splendida punizione di Politano costringe Paleari a una parata spettacolare.

Conte inserisce Lukaku e Mazzocchi per gestire il finale, ma il Torino non molla. All’87′ arriva il colpo di scena: Casadei accorcia le distanze e riapre improvvisamente il Napoli-Torino. Gli ultimi minuti diventano tesi. Il recupero dura cinque minuti e i granata provano a buttare palloni in area. Il Napoli però resiste e porta a casa tre punti importanti.

Una vittoria costruita con intensità e qualità. E con la sensazione che adesso, con gli infortunati che rientreranno pian piano, le cose possano soltanto migliorare.

Pagelle Napoli-Torino: Elmas protagonista, Alisson decisivo

Milinkovic-Savic 5,5 – Qualche parata un po’ “spaventosa” e la sensazione di non essere nella sua miglior serata. Sul gol di Casadei si tuffa in ritardo, poteva sicuramente evitarlo.

Juan Jesus 6 – Partita ordinata e senza sbavature per lunghi tratti. Nel finale però concede una marcatura troppo larga proprio a Casadei.

Buongiorno 6,5 – Guida la difesa con personalità. Attento nelle chiusure e pericoloso anche di testa su palla inattiva.

Olivera 6,5 – Gara molto solida. Spinge quando può e difende con concentrazione.

Politano 6,5 – Prestazione a corrente alternata, ma si accende quando serve. L’assist per il 2-0, salendo praticamente in cielo, pesa tantissimo.

Elmas 7 – L’uomo ovunque. Recupera palloni, si inserisce e segna il gol che indirizza la partita. Il 18mo marcatore della stagione, e lui il gol lo meritava davvero tanto.

Gilmour 6,5 – Regia pulita e ritmo costante. Tiene insieme il centrocampo con personalità.

Spinazzola 6 – Spinge molto sulla corsia e dà ampiezza alla manovra azzurra ma sembra essere un po’ in calo nel lungo. Dal suo piede però parte l’azione del 2-0, e va benissimo così.

Vergara 6 – Buoni movimenti tra le linee, poi deve uscire all’intervallo per un problema fisico.

Alisson Santos 7,5 – Letteralmente scatenato. Il gol che sblocca il match e una prestazione piena di iniziative. Quando accelera crea sempre problemi alla difesa granata.

Hojlund 6,5 – Lotta su ogni pallone e lavora per la squadra. Gli manca però lo spazio giusto per fare davvero male.

Anguissa 6 – Rientro senza forzare. Gestisce il ritmo e aiuta a tenere equilibrio.

De Bruyne sv – Pochi minuti ma buona condizione atletica. Ma che bello rivederlo in campo!

Lukaku sv – Entra nel finale per dare peso all’attacco.

Mazzocchi sv – Dentro negli ultimi minuti per chiudere la partita.

All. Conte – Il Napoli parte forte e gestisce la partita con personalità. Il finale è più sofferto del previsto, ma i tre punti arrivano.

Pagelle Torino: Casadei prova a riaprirla

Paleari 5,5 – Il primo gol è colpa sua anche se tiene a galla il Torino con alcune parate importanti.

Coco 5,5 – Serata complicata contro gli attaccanti azzurri.

Ismajli 5,5 – Soffre la mobilità dell’attacco del Napoli.

Ebosse 5 – Si fa saltare troppo facilmente da Alisson Santos in occasione del vantaggio.

Lazaro 5 – Spinge poco e fatica anche in fase difensiva.

Prati 6,5 – Uno dei più lucidi del Torino. Prova a dare ordine al centrocampo.

Gineitis 6 – Partita di corsa e sacrificio.

Obrador 5,5 – Non riesce a incidere sulla fascia.

Vlasic 6,5 – Il più creativo dei granata. Prova a inventare qualcosa tra le linee.

Zapata 5 – Serata complicata contro la difesa del Napoli.

Simeone 5 – Poco incisivo e ben controllato dai centrali azzurri.

Casadei 7 – Entra e segna il gol che riapre la partita.

Adams 6,5 – Porta energia e serve l’assist per la rete granata.

All. D’Aversa 5,5 – Il Torino resta in partita fino alla fine ma paga una partenza troppo timida.

Napoli-Torino 2-1: il tabellino

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Spinazzola (st 24′ Gutierrez), Elmas, Gilmour, Politano (st 39′ Mazzocchi); Alisson Santos (st 34′ De Bruyne), Vergara (st 1′ Anguissa), Hojlund (st 39′ Lukaku). A disp: Meret, Contini, Beukema, Giovane. All. Conte.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Obrador (st 12′ Pedersen), Gineitis (st 22′ Casadei), Prati (st 33′ Anjorin), Lazaro; Vlasic, Simeone (st 22′ Kulenovic), Zapata (st 12′ Adams). A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Ilic, Ilkhan, Biraghi, Nkounkou, Njie. All. D’Aversa.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Bahri, Politi. IV uomo: Perri. Var: Maggioni. Avar: Mazzoleni.

Marcatori: Alisson Santos 7’pt, Elmas 23’st, Casadei 43’st

Ammoniti: 18′ st Gineitis, 19′ st Ismajli, 28′ st Lazaro