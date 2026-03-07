Il premio, poi l’infortunio: come sta Antonio Vergara e quando potrebbe rientrare

Prima l’applauso del Maradona, poi l’uscita dal campo per dolore. La serata di Vergara racconta due storie diverse.

Prima gli applausi del Maradona. Poi, poche ore dopo, quella smorfia di dolore che ha fatto calare un attimo il silenzio tra i tifosi. Il calcio spesso sa essere così: capace di regalare una soddisfazione e subito dopo mettere alla prova la resistenza di un giocatore. È quello che è successo ad Antonio Vergara, protagonista di una serata dai due volti.

Il talento del Napoli aveva iniziato la giornata nel modo migliore possibile. Poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino, il classe 2003 ha ricevuto il riconoscimento Rising Star Of The Month, il premio di miglior giovane del mese di febbraio della Serie A assegnato dalla Lega.

Un momento simbolico per un ragazzo che negli ultimi mesi ha cambiato completamente il suo ruolo nella squadra di Antonio Conte. Dalla panchina al posto fisso nell’undici titolare, passando per prestazioni che lo hanno portato a diventare uno dei giovani più interessanti del campionato.

La festa però è durata poco. Perché la partita contro il Torino si è complicata all’improvviso. Durante il primo tempo della gara del Maradona, Vergara ha iniziato ad avvertire un dolore sempre più forte alla pianta del piede sinistro. “Sentiva pungere sotto al piede”, ha spiegato maccheronicamente l’allenatore in conferenza stampa. Alla fine dei primi quarantacinque minuti il centrocampista ha dovuto alzare bandiera bianca.

Vergara ha la fascite plantare? Cosa filtra dallo staff medico

Lo staff tecnico ha deciso di non rischiare e il giocatore non è rientrato in campo per il secondo tempo. La diagnosi iniziale parla di fascite plantare al piede sinistro, un fastidio piuttosto doloroso che può limitare molto la corsa e i cambi di direzione. Le prime indicazioni che arrivano dallo staff sanitario del Napoli invitano alla calma. Non ci sono segnali di particolare allarme, anche se la situazione dovrà essere valutata con attenzione nei prossimi giorni.

Il problema, spiegano dall’ambiente Napoli, è sotto controllo ma richiede comunque attenzione. In queste situazioni la gestione dei carichi di lavoro diventa fondamentale per evitare che l’infiammazione peggiori.

Al termine della partita anche Antonio Conte ha commentato la situazione con una battuta che racconta bene il periodo vissuto dalla squadra: «A fine stagione faremo una pubblicazione medica per tutti gli infortuni diversi che abbiamo avuto…».

Ma ora la domanda che circola insistente tra i tifosi è una sola: quando torna Antonio Vergara? Il prossimo appuntamento di campionato vedrà il Napoli impegnato sabato contro il Lecce. La presenza del giovane centrocampista resta al momento in dubbio. La sensazione è che la situazione sia gestibile, ma serviranno alcune ore per avere un quadro più chiaro.