“Meret lascerà Napoli”: se lo dice lui c’è sicuramente da crederci

Una scelta ripetuta partita dopo partita può cambiare le gerarchie. E quando anche chi ha sempre difeso Meret inizia a parlarne, qualcosa forse si è davvero mosso

Anche col Torino il portiere del Napoli è stato Vanja Milinkovic-Savic. Nelle ultime quattro partite, quando Conte ha avuto a disposizione entrambi i portieri al 100% della condizione, tre su quattro ha scelto il portiere serbo. Questo vuol dire qualcosa di certo, perché ormai appare evidente a tutti che l’allenatore del Napoli ha scelto Milinkovic come suo portiere prediletto.

Se con Roma e Atalanta, e in tutte le partite importanti, ha giocato lui, e Meret ormai è relegato solo a partite minori o a giocare quando non c’è il suo compagno di reparto, vuol dire che ormai le gerarchie sono state definite.

Questo a dispetto di quanto diceva Conte a inizio anno, sostenendo che i due portieri partissero completamente alla pari. Non è così e non può ovviamente essere mai così. Le scelte poi dicono più delle parole, ed è inevitabile che accada questo. L’errore forse sta semplicemente nel creare un dualismo così forte tra due estremi difensori. Quello del portiere è un ruolo delicato e non è un caso se ha sempre vissuto di gerarchie prestabilite.

Raramente il secondo scalza il primo e succede soltanto quando ci sono demeriti evidenti del titolare e meriti manifesti della riserva. Ecco perché il prossimo anno andrà probabilmente presa una decisione in una situazione che inevitabilmente sta creando qualche imbarazzo ai due protagonisti e non solo a loro.

Anche Umberto Chiariello si è convinto: “Meret lascerà Napoli in estate”

Del resto, è difficile pensare che Meret decida di fare la riserva di Milinkovic-Savic e per questo a luglio potrebbe chiedere di andar via, se prima non decidesse il Napoli di farlo.

Il portiere friulano ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi cedendolo questa estate il Napoli può ancora monetizzare una cifra non eccessiva, sicuramente, ma con la prospettiva di incassare del denaro da mettere in cassa e prendere poi un secondo più adeguato alla situazione.

È ormai di questo avviso anche Umberto Chiariello, che nel suo Punto Chiaro di ieri a Radio CRC ha detto chiaramente che secondo lui Meret andrà via a fine stagione. Detto da quello che è considerato il suo più grande sostenitore, al punto da essere anche spesso preso in giro per la stima sempre dimostrata verso il numero uno dei due scudetti, vale forse più di una conferma ufficiale.

Ormai è davvero chiaro a tutti che Alex Meret è diventato il secondo portiere del Napoli. Questa cosa durerà massimo fino a fine stagione, poi naturalmente qualcosa verrà cambiato.