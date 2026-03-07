L’uomo più atteso: cosa pensano i tifosi del rientro di Kevin De Bruyne

Quattro mesi di attesa e poi il ritorno in campo. I tifosi del Napoli hanno già detto la loro su Kevin De Bruyne, tra entusiasmo e curiosità.

Quanto è pesata l’assenza di Kevin De Bruyne in questo Napoli? Dovevamo rivederlo calcare l’erba del Maradona per rendercene conto davvero. Il Napoli ha vissuto quattro mesi senza uno dei suoi uomini più attesi, osservando ogni aggiornamento sulle condizioni fisiche, ogni possibile data per il rientro, ogni spiraglio che potesse riportarlo in campo.

Poi arriva la partita, arrivano i primi minuti e qualcosa cambia subito nell’aria. Non servono grandi giocate. Basta un controllo orientato, uno sguardo prima di ricevere palla, un passaggio giocato con quella naturalezza che appartiene ai fuoriclasse.

Il ritorno di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di stop ha riacceso curiosità e discussioni tra i tifosi del Napoli. Non solo per quello che ha fatto in campo, ma per quello che rappresenta. Un giocatore con quella qualità tecnica porta sempre con sé aspettative enormi. E allora la domanda è diventata quasi inevitabile: che impressione ha fatto il rientro di KDB?

Il rientro di Kevin De Bruyne dopo l’infortunio: le prime sensazioni

I primi minuti del belga non potevano ovviamente bastare per trarre conclusioni definitive. Dopo uno stop così lungo serve tempo. Serve ritmo partita. Servono quei novanta minuti che ricostruiscono la condizione pezzo dopo pezzo. Però qualcosa si è visto subito.

Molti tifosi hanno notato proprio questo. Non tanto la brillantezza fisica, che arriverà con il tempo, ma la sensazione di avere davanti un giocatore che sa sempre cosa fare con la palla tra i piedi. Mauro Terracciano scrive che si è mosso bene ed è anche andato vicino al gol. Francesco Spada sottolinea un aspetto interessante: la condizione mentale di De Bruyne sembra già buona.

Scorrendo i commenti dei tifosi emerge una linea piuttosto chiara. La parola più ricorrente è semplice: campione. Diego Senatore lo definisce un “professionista esemplare”, mentre Fabio Pollice racconta una sensazione molto diffusa tra chi era allo stadio: “fa paura pure senza la palla”.

Altri tifosi preferiscono un approccio più prudente. Vincenzo Sarracino riassume il pensiero di molti: De Bruyne deve mettere minuti nelle gambe. Un concetto che ritorna spesso quando si parla di rientri dopo infortuni lunghi.

Non manca però l’entusiasmo. Luciano Marrazzo scrive “Bentornato campione”, mentre Michele La Marca usa parole semplici ma efficaci: “Forte forte”. Commenti brevi, spontanei, ma che raccontano bene l’attesa che circonda il belga.

De Bruyne e Anguissa insieme: il centrocampo che cambia il Napoli

Tra i commenti dei tifosi emerge anche un altro tema interessante. Il ritorno di Kevin De Bruyne coincide con il rientro di Frank Anguissa, e la presenza di entrambi sembra cambiare il volto del centrocampo del Napoli.

Nicola Del Gaizo lo riassume con poche parole: “Quanta personalità tra lui e Anguissa in mezzo al campo”. Anche Emilio Castaldo sottolinea la differenza che si percepisce quando due giocatori di questo livello sono presenti contemporaneamente.

Il messaggio dei tifosi appare quindi abbastanza chiaro. Nessuno si aspetta miracoli immediati. Dopo quattro mesi fuori dal campo sarebbe irrealistico. Però la sensazione è che il Napoli abbia ritrovato qualcosa di importante.

Il rientro di Kevin De Bruyne non è solo una buona notizia per l’allenatore. È anche un segnale per la squadra e per i tifosi. Perché quando in campo c’è un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri nemmeno immaginano, il calcio diventa improvvisamente più interessante.