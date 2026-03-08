Sì, Alisson Santos sarà riscattato. Ma non prenderà il posto di Noa Lang

L’impatto di Alisson Santos ha già acceso Napoli. Il suo futuro sembra scritto, ma potrebbe cambiare quello di un altro protagonista azzurro

Si è abbattuto sul Napoli come un meteorite improvviso, con un impatto che a molti ha ricordato quello di Khvicha Kvaratskhelia, seppur con le debite proporzioni, almeno per ora. Già, perché i paragoni con il georgiano si stanno già sprecando e non importa se Alisson Santos, finora, ha giocato con il Napoli soltanto 287 minuti. Molti tifosi lo hanno già incoronato e benedicono quei soldi spesi per prenderlo in prestito con un diritto di riscatto già prefissato per l’estate.

Questo vuol dire che il Napoli a luglio avrà vita facile nel portarsi a casa il cartellino dell’esterno brasiliano e, viste le premesse, appare difficile che il club non decida di affondare il colpo una volta completata la stagione: 3 milioni per il prestito, 15 per il riscatto. Cifre che nel calcio di oggi sono quasi spiccioli, soprattutto quando hai scovato una pepita di questo calibro e che ha già avuto un impatto così forte sulla squadra.

A gennaio Alisson Santos è arrivato per prendere il posto di Noa Lang, ceduto al Galatasaray in prestito con un diritto di riscatto di 30 milioni. Ed è curioso che il Napoli abbia dato via un suo scarto e pagherà il suo erede la metà. Un erede che, per inciso, ha già fatto in poche settimane molto più di quanto abbia fatto l’olandese nei primi quattro mesi di campionato.

Eppure al Galatasaray Lang ha impattato molto bene e quindi è davvero probabile che a fine stagione i turchi decidano di riscattarlo. Soldi freschi che entreranno nelle casse del Napoli e che serviranno naturalmente anche per pagare il cartellino del talento brasiliano.

Ma in realtà nella rosa di Antonio Conte potrebbe essere un altro calciatore a fargli posto. Noa Lang andrà sicuramente via, quindi tecnicamente lo spazio lo ha già liberato lui. Nell’idea di Conte però Alisson potrebbe rivestire il ruolo che il tecnico aveva cucito addosso a un altro brasiliano, e cioè David Neres.

Napoli, Alisson scalza Neres: ora potrebbe andar via in estate

Da quando ha cambiato modulo, Conte aveva dato le chiavi della squadra in mano a Neres, che però poi si è infortunato gravemente e con tutta probabilità ha già chiuso, o quasi, anzitempo la sua stagione. Una brutta tegola, dimenticata però in fretta dall’esplosione di Vergara e dall’arrivo di Alisson Santos.

Due talenti che chiuderanno molto spazio a Neres quando rientrerà e che mettono in discussione la sua titolarità. Per di più quest’estate andranno fatte delle valutazioni. Neres è del 1997, va quindi a compiere 29 anni e potrebbe essere l’ultima stagione nella quale ha mercato vero. Anche perché in Arabia Saudita hanno drizzato le antenne su questo calciatore così funambolico, che a quelle latitudini piace e anche parecchio.

Ecco perché un’eventuale offerta importante per David Neres, nell’ordine di 30-40 milioni, adesso potrebbe essere accettata più a cuor leggero dal Napoli, che ha già in casa i suoi eredi. E che con i circa 60 milioni incassati da Neres e Lang potrebbe prendere addirittura anche un altro esterno per arricchire la batteria.

Dal momento che anche Politano ormai sembra non essere più adatto a giocare in quella posizione e che sicuramente l’anno prossimo servirà una rosa molto più profonda. Insomma, Vergara e Alisson Santos probabilmente saranno intoccabili il prossimo anno. Al loro fianco potrebbe arrivare un altro calciatore che prenderebbe il posto di Lang, perché quello di Neres lo ha di fatto già preso Alisson Santos.

Anche perché, a giudicare dall’opinione dei tifosi, la strada per arrivare a Kvara è ancora lontana, ma probabilmente Alisson ha imboccato quella giusta.