Il Napoli e la corsa Champions: c’è una data in cui si potrebbe stappare lo champagne

Anguissa torna, De Bruyne si rivede, Vergara si ferma. Il Napoli corre ancora e adesso il calendario comincia a fare sul serio.

Doppio sorriso nel rivedere in campo Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, ma anche la solita tassa da pagare alla sfortuna. Il Napoli archivia la prova contro il Torino portando a casa tre punti pesanti, anche se l’ennesimo stop, quello capitato al giovane Vergara, ricorda quanto questa stagione sia stata accompagnata da una lunga serie di contrattempi.

Resta comunque la sostanza della serata: il Napoli ha fatto il Napoli. Ha costruito la partita con personalità, l’ha indirizzata nella maniera giusta e poi l’ha difesa quando il Torino ha provato a rimetterla in piedi. Non sempre in modo spettacolare, ma con quella solidità da squadra matura che nelle ultime settimane sta diventando una costante.

Il risultato permette agli azzurri di restare incollati al Milan nella corsa al secondo posto. È ormai questo l’obiettivo più concreto della stagione per la squadra di Antonio Conte. Non assegna trofei, certo, ma racconta comunque molto del valore di una squadra che ha attraversato mesi complicati e che, nonostante tutto, è rimasta stabilmente nella zona più alta della classifica.

Arrivare secondi significherebbe anche chiudere l’annata con un segnale chiaro per il futuro. Il Napoli non ha mai smesso di restare competitivo e oggi continua a dare la sensazione di essere una squadra solida e riconoscibile, capace di reggere anche i momenti meno brillanti.

In questo senso il rientro di Anguissa e De Bruyne pesa parecchio. Il centrocampista camerunese garantisce quella forza fisica e copertura che spesso ha fatto la differenza nel sistema di Conte, mentre la presenza del fuoriclasse belga alza inevitabilmente il livello tecnico e la qualità delle giocate negli ultimi trenta metri.

Il calendario entra nella fase decisiva: occhio a Milan-Juventus

Adesso però la stagione entra davvero nel momento più delicato. Sabato prossimo il Napoli ospiterà il Lecce, una partita che sulla carta appare abbordabile ma che nasconde sempre qualche insidia. Le squadre che devono salvarsi giocano spesso con grande intensità e il Napoli non può permettersi passi falsi proprio ora che la classifica si è fatta così corta.

Il giorno dopo toccherà al Milan affrontare la Lazio. Una partita che potrebbe dire molto sulla corsa al secondo posto e che inevitabilmente verrà seguita con grande attenzione anche dall’ambiente azzurro. In questa fase ogni punto diventa decisivo e ogni risultato degli altri pesa come un macigno.

La settimana successiva il calendario proporrà un altro incrocio interessante. Il Napoli giocherà a Cagliari venerdì alle 18.30, mentre il Milan riceverà il Torino il sabato pomeriggio. Due sfide diverse ma con la stessa pressione addosso: continuare a vincere per arrivare allo scontro diretto con il massimo della fiducia.

Dopo questi appuntamenti arriverà la sosta, e poi il lunedì di Pasquetta è già segnato due volte in rosso sul calendario: al Maradona andrà in scena Napoli-Milan, una partita che potrebbe dire moltissimo sulla lotta per la piazza d’onore. Gli scontri diretti, a questo punto della stagione, pesano sempre il doppio e spesso diventano la fotografia definitiva di un campionato.

Ma il calendario non finirà lì. Qualche giornata più avanti, alla 34ma, arriverà anche Milan-Juventus, un’altra gara che potrebbe avere conseguenze importanti per la parte alta della classifica. In caso di risultati favorevoli, quel passaggio potrebbe avvicinare ulteriormente il Napoli alla qualificazione matematica per la prossima Champions League.