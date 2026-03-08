“La mano del diablo”: in Argentina vi spiegano la differenza tra Maradona e Messi

Una foto, una frase tagliente e un confronto che continua a far discutere. In Argentina spiegano perché Maradona e Messi non sono la stessa cosa.

Ogni tanto torna fuori. Puntuale come il dibattito sul miglior pizza fritta di Napoli o su chi abbia inventato davvero il caffè sospeso. Il grande confronto: Maradona o Messi. Un paragone che ciclicamente riappare nei talk show, nelle discussioni social e soprattutto nelle redazioni lontane da Napoli, dove qualcuno continua a trattarlo come se fosse una questione matematica.

Gol, trofei, Palloni d’Oro, statistiche da capogiro. Si prende tutto, si mette in fila e si tira una riga. Fine della storia. Peccato che il calcio, soprattutto quello argentino e napoletano, non abbia mai funzionato così. Perché Diego Armando Maradona non è mai stato soltanto un calciatore. E proprio qui nasce il corto circuito.

Chi continua a proporre il confronto con Lionel Messi spesso dimentica questo dettaglio enorme. Messi è uno dei più grandi giocatori della storia, nessuno lo mette in discussione. Ma paragonarlo a Maradona è come confrontare un quadro di Caravaggio con una fotografia perfettamente illuminata: entrambi straordinari, ma raccontano due universi completamente diversi.

Negli ultimi giorni, però, dall’Argentina è arrivato un editoriale che ha riacceso il dibattito con una forza particolare. Non arriva da un nostalgico napoletano né da un tifoso romantico. Arriva dal magazine argentino Meta, dove il giornalista Santiago Núñez ha firmato un pezzo dal titolo già abbastanza esplicito: “La mano del diablo”.

Tutto nasce da una fotografia. Lo scatto che vedete a seguire, che ritrae Lionel Messi accanto a Donald Trump durante una cerimonia ufficiale negli Stati Uniti. Una scena che molti hanno liquidato come semplice protocollo istituzionale. Núñez invece decide di guardarla da un’altra prospettiva. E lo fa con parole tutt’altro che morbide.

Maradona e Messi: perché il paragone continua a far discutere

L’editoriale non mette minimamente in discussione il talento calcistico di Messi. Sarebbe una follia. La carriera della Pulce parla da sola: Mondiale 2022 con l’Argentina, Champions League con il Barcellona, una collezione di Palloni d’Oro che sembra uscita da un videogioco.

Ma Núñez fa un passo di lato. Sposta la discussione su un terreno diverso. Ricorda che il calcio non vive in una campana di vetro e che le immagini pubbliche delle grandi icone sportive hanno inevitabilmente un peso simbolico. Ed è proprio quella fotografia con Trump che diventa il centro della sua riflessione. Non come endorsement politico diretto, ma come immagine difficile da separare dal contesto globale in cui nasce. Da qui parte la provocazione.

Per spiegare il suo punto, Núñez tira fuori D10S. Perché lui, nel bene e nel male, non ha mai giocato la partita della neutralità. Maradona era una figura pubblica che si esponeva. Lo ha fatto quando protestava contro la politica estera americana, quando criticò apertamente George W. Bush per la scelta di andare in guerra, quando partecipava a manifestazioni politiche in America Latina.

Si poteva essere d’accordo oppure no con lui. Ma Diego non cercava mai di sembrare neutrale. Non faceva il funambolo tra sponsor e diplomazia. Diego stava da una parte, con tutto il peso delle sue contraddizioni. Messi invece rappresenta l’altra faccia del calcio moderno. Un calcio globale, calibrato, attentissimo alla gestione dell’immagine. Il tipo di carriera che oggi le multinazionali dello sport sognano di raccontare.

E qui sta il punto che spesso sfugge a chi continua a fare paragoni come se si trattasse di una tabella Excel. Núñez chiude il suo editoriale con una frase destinata a far discutere:

“Diego tuvo la mano de Dios. Messi hoy le dio la mano al diablo.”

Una provocazione? Certo. Ma anche una sintesi molto efficace del contrasto tra due figure che spesso vengono raccontate come se fossero soltanto due versioni dello stesso mito. In realtà, sostiene l’autore, Maradona e Messi rappresentano due modi opposti di stare nel mondo. Diego era conflitto, esposizione, passione politica. Messi è misura, prudenza, gestione dell’immagine.

Ed è forse proprio questo il motivo per cui il confronto tra Maradona o Messi continua a sembrare, soprattutto a Napoli, un po’… blasfemo. Non perché Messi sia un calciatore inferiore. Ma perché Maradona non è mai stato soltanto un calciatore. E quando si dimentica questo dettaglio, il paragone perde semplicemente senso. O forse, più semplicemente, si capisce subito chi Diego lo ha vissuto davvero. E chi invece lo ha visto solo nei video su YouTube.