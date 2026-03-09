Futuro Conte, arriva una notizia che farà felici parecchi tifosi

Tra rapporto con lo spogliatoio e nuovi recuperi, una notizia sul futuro di Conte accende l’entusiasmo dei tifosi del Napoli.

Se n’è parlato tanto in queste settimane. Come un anno fa, il futuro di Antonio Conte è stato considerato in bilico nonostante le parole di apertura del tecnico, che l’anno scorso ad esempio non c’erano state: “Ho un contratto fino al 2027”. Una auto-conferma che va messa alla prova con una riunione con De Laurentiis, ma che al momento non sembra essere in discussione.

Negli ultimi mesi il tema è tornato spesso. La permanenza di Conte sulla panchina azzurra è stato oggetto di discussioni, ipotesi, perfino scenari di addio anticipato a giugno. Eppure, mentre fuori si ragionava di valigie e possibili sostituti, dentro Castel Volturno il clima raccontava una storia completamente diversa. Una storia fatta di lavoro quotidiano, di rapporto con lo spogliatoio e di una squadra che, nonostante tutto, non ha mai smesso di seguire il proprio allenatore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, lo scenario è molto più chiaro di quanto si pensi. Se il Napoli conquisterà la qualificazione alla Champions League, il futuro di Conte al Napoli non sarà in discussione. Anzi, sarà la naturale prosecuzione del progetto.

Il quotidiano parla apertamente di un possibile “Conte ter”. Un terzo atto dell’avventura dell’allenatore sulla panchina azzurra, segnale di continuità dopo una stagione che ha messo tutti a dura prova. E c’è un dettaglio che racconta bene il momento. Durante il weekend di pausa concesso alla squadra, Conte non ha lasciato Napoli. Mentre i giocatori si godevano tre giorni di riposo, il tecnico è rimasto in città. Un gesto semplice, ma che fotografa il livello di coinvolgimento nel progetto.

Il secondo elemento che rafforza questa prospettiva riguarda il legame con la squadra. Il rapporto tra Conte e lo spogliatoio del Napoli è descritto come straordinario. Un legame che non si è incrinato nei momenti più difficili della stagione.

I tifosi del Napoli hanno già deciso: il sondaggio parla chiaro

In più, se c’era bisogno di una conferma sull’umore della piazza, è arrivata direttamente dai tifosi. Sulla pagina abbiamo lanciato un semplice sondaggio: Conte deve restare al Napoli? Le risposte hanno raccontato un sentimento quasi plebiscitario.

La maggioranza dei commenti è stata netta. “Sì al 100%”. “Sempre Conte”. “Per altri cinque anni”. “Tutta la vita”. Frasi semplici, scritte spesso di getto, ma che fotografano bene l’umore della tifoseria. Qualcuno ha sintetizzato il concetto con ironia: “Chi dice di no merita Garcia”. Altri hanno sottolineato il lavoro fatto in una stagione piena di ostacoli. “Se non ci fosse stato lui sarebbe stato un disastro”, scrive un tifoso. Un altro commento evidenzia il dato forse più importante: restare tra le prime quattro nonostante tutto.

Naturalmente non manca qualche voce critica. C’è chi chiede miglioramenti nella preparazione atletica dopo i tanti infortuni. Chi suggerisce di rafforzare lo staff medico. Ma anche queste osservazioni partono da un presupposto condiviso: continuare con lo stesso allenatore.

Nel mezzo spunta anche qualche messaggio più emotivo. “A vita”, scrive qualcuno. “Fino alla fine della carriera”. Altri ancora parlano di orgoglio nel vedere Conte sulla panchina azzurra. Quando una piazza così esigente si compatta attorno a un allenatore, il segnale non passa inosservato.

Il calcio resta imprevedibile e le stagioni possono cambiare direzione in poche settimane. Ma oggi il sentimento che arriva dalla città è chiaro. E forse la domanda più interessante non è più se Conte resterà davvero. La vera domanda, a questo punto, è quanto lontano potrà arrivare questo progetto se continueranno a camminare insieme.