Napoli-Carnesecchi, perché no? Prima però gli dovrebbe riuscire questa doppia magia

Il futuro dei portieri del Napoli potrebbe cambiare presto. Una doppia mossa di mercato potrebbe aprire uno scenario inatteso

Appare chiaro a tutti che il Napoli quest’anno sta avendo un piccolo lusso nella sua rosa. Due portieri dello stesso livello e di valore così importante difficilmente si vedono se non nelle grandissime squadre. Solitamente c’è un primo portiere di grande spessore e un secondo destinato a fargli da riserva.

Quest’anno Antonio Conte ha preteso che al fianco di Meret ci fosse Milinkovic-Savic e il motivo in realtà si è capito col passare dei mesi. In realtà il serbo ha scalzato il portiere titolare ed è diventato lui stesso il numero uno investito dall’allenatore ogni volta che c’era bisogno di difendere i pali in una partita importante.

Ora però ci si ritrova di fronte a un altro problema. In realtà, se pure Meret ha perso il posto e ha dimostrato di non aver per nulla convinto Antonio Conte, non è che Milinkovic-Savic abbia fatto un campionato indimenticabile. Si è dimostrato un portiere quasi sempre affidabile, ma difficilmente ha fatto fare il salto di qualità al Napoli.

In realtà in quel ruolo si potrebbe fare un ulteriore step e al momento in Serie A l’unico che sembra davvero in grado di far fare un upgrade è sicuramente Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta. Ormai è una sicurezza: difende la porta bergamasca con tanti interventi sopra le righe e sembra ormai pronto, a 25 anni, ad essere l’estremo difensore di una squadra che lotta per lo scudetto.

La doppia operazione che potrebbe aiutare il Napoli

Su Carnesecchi sembrano più forti Juventus e Inter al momento, soprattutto i bianconeri, ma il Napoli sul mercato non ha nulla da invidiare a queste due squadre e potrebbe provare a fare il colpaccio. Impresa complicata, anche perché l’Atalanta vorrà almeno 40 milioni per il suo portiere.

Operazione difficile, ma fattibile con una doppia operazione di mercato che potrebbe agevolare l’affare. Il primo passo dovrebbe essere quello di trovare un acquirente per Milinkovic-Savic, pagato 21,5 milioni la scorsa estate e cedibile, in teoria, a una cifra più o meno simile.

E poi ci sarebbe da trovare una sistemazione per Meret. Anche lui piace a Juventus e Inter, ma in realtà non sarebbe da escludere un approdo proprio all’Atalanta, che a quel punto cercherebbe un portiere e potrebbe dare al friulano le chiavi della sua porta per molti anni a venire.

A quel punto, con il cash incassato da Milinkovic-Savic e Meret a parziale contropartita, Carnesecchi arriverebbe a costare sì e no una decina di milioni. Un modo per ammortizzare l’acquisto e garantire a Conte un portiere di assoluto livello, magari affiancandogli un secondo meno pretenzioso, che ristabilirebbe le gerarchie nella porta azzurra.