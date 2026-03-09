Social scatenati dopo Milan-Inter: “Così il Napoli vincerà lo scudetto”

Un calendario, qualche conto fatto al volo e una speranza che torna a farsi sentire. A Napoli basta poco per riaccendere il sogno più grande

Dopo Milan-Inter appena giocata, sui social è partito il gioco che in queste settimane accompagna ogni corsa scudetto: il calendario preso in mano, i conti fatti al volo, le proiezioni costruite partita per partita.

Non è una novità, ma stavolta il ragionamento che sta circolando tra i tifosi del Napoli ha preso quota in fretta, perché mette in fila uno scenario tanto semplice quanto affascinante. Il Napoli le vince tutte, l’Inter inciampa nei punti giusti e lo scudetto cambia improvvisamente direzione.

La base del discorso è molto elementare. Si parte dalla classifica attuale, poi si assegnano tre punti alle vittorie, uno ai pareggi e zero alle sconfitte nelle gare che restano da qui alla fine del campionato. Un giochino, certo, ma neanche troppo banale. Perché quando la stagione entra nella sua fase finale, anche le simulazioni raccontano l’umore di una piazza. E in questo momento a Napoli l’umore è chiaro: nessuno vuole mollare.

Nello schema che gira di più, il Napoli deve fare una sola cosa: vincere sempre. Non ci sono mezze misure, non ci sono pareggi concessi, non ci sono passaggi a vuoto. Torino, Lecce, Cagliari, Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna e Pisa: dieci partite, dieci vittorie. Tradotto, significa trenta punti aggiunti agli attuali 56, per un totale finale di 86 punti complessivi.

È una proiezione estrema, va detto. Però ha un suo filo logico, perché chi la sostiene parte da una convinzione precisa: se il Napoli vuole davvero rientrare fino in fondo nella lotta, non può più permettersi frenate. Deve correre sempre, senza guardarsi troppo intorno. E in fondo è anche questo che rende la simulazione così condivisa: non racconta solo un calcolo, ma una missione. Il Napoli deve fare il Napoli, tutto qui.

Cosa deve fare l’Inter per perdere lo scudetto

L’altra parte del ragionamento riguarda invece l’Inter. Ed è lì che il castello prende forma. Nella proiezione dei social, i nerazzurri perderebbero sul campo del Como, pareggerebbero con l’Atalanta e si fermerebbero ancora contro la Roma. Per il resto arriverebbero vittorie, compresa quella finale contro il Bologna. Questo percorso aggiungerebbe 18 punti ai 67 già in classifica, portando l’Inter a quota 85 punti finali.

È un dettaglio che pesa parecchio, perché in questa simulazione il sorpasso non avverrebbe con un margine largo o rassicurante. No, sarebbe uno di quei finali da batticuore, di quelli che tengono tutti appesi fino all’ultima giornata. Napoli a 86, Inter a 85. Un solo punto. Il minimo indispensabile, ma sufficiente per tenersi addosso tutta la gloria.

Il Milan, in questo scenario, non sparisce affatto. Anzi, continua a fare il suo percorso e resta su numeri alti. Nella simulazione social i rossoneri si prendono anche la vittoria col Genoa e chiudono comunque con un bottino importante. Però non basta per stare davanti alle altre due. Il totale finale, secondo questi calcoli, sarebbe di 82 punti per il Milan, abbastanza per confermare una stagione forte, ma non per prendersi il titolo.

Ed è proprio questo il punto che rende la grafica così efficace. Non prova a essere scientifica, non pretende di indovinare il futuro, ma costruisce una storia possibile. Una storia in cui il Napoli resta perfetto, l’Inter lascia qualcosa per strada e il Milan paga un passo leggermente più corto. Tutto molto lineare, tutto molto social, tutto molto condivisibile.

Forse è soltanto una proiezione ottimistica. O forse è il segnale che il campionato non ha ancora deciso davvero come vuole finire. E a primavera, si sa, basta un calendario aperto sul telefono per ricominciare a crederci.