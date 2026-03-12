“La Juve offre 70 milioni per McTominay”: la risposta la dice lunga su Napoli

Una provocazione social, una cifra importante e centinaia di commenti. Ma la risposta dei tifosi del Napoli su McTominay racconta qualcosa di più.

Settanta milioni. Quando un numero del genere compare accanto al nome di un giocatore, di solito la discussione si accende subito: valutazioni di mercato, analisi tecniche, paragoni con altri trasferimenti. Ma stavolta la reazione è stata diversa.

È bastata una semplice grafica circolata sui social. Una provocazione partita da una pagina juventina: “La Juventus offrirebbe 70 milioni per McTominay”. Una domanda diretta ai tifosi del Napoli. E la risposta, nel giro di poche ore, ha riempito centinaia di commenti.

La cosa interessante è che il dibattito non si è sviluppato come spesso accade quando si parla del calciomercato del Napoli. Non si è discusso tanto del prezzo o della trattativa. Il punto è stato un altro. Più emotivo, più identitario. Perché quando il nome di Scott McTominay viene accostato alla Juventus, per molti tifosi azzurri la questione diventa quasi simbolica.

In mezzo a centinaia di commenti, le aperture sono pochissime. Qualcuno ragiona su cifre molto alte, qualcuno prova a discutere di età o prospettiva del giocatore. Ma restano casi isolati. Il sentimento prevalente resta lo stesso. McTominay al Napoli viene visto come parte di un progetto, non come un semplice asset di mercato. E forse è proprio questo il punto più interessante di tutta la discussione. Nel calcio di oggi quasi tutto ha un prezzo. Ma ogni tanto capita che una piazza dica chiaramente una cosa diversa.

Le risposte dei tifosi all’idea di McTominay alla Juventus

Scorrendo i commenti si nota subito un elemento chiaro: la risposta più frequente è un semplice, secco “mai”. Nessun ragionamento complicato, nessun calcolo economico. Molti tifosi hanno reagito con frasi molto dirette. “Fa parte di noi”, scrive qualcuno. “L’unico modo per vederlo con quella maglia è un fotomontaggio”, commenta un altro. E ancora: “È troppo legato al Napoli”.

Il tema ricorrente non è quindi solo il valore del centrocampista scozzese. È il rapporto che si è creato tra il giocatore e la piazza. Un legame che nel calcio moderno non è sempre così scontato. In diversi commenti spunta anche un paragone curioso. C’è chi tira fuori il nome di Marek Hamsik, quasi a voler inserire McTominay in quella categoria di giocatori che diventano simbolo di una squadra.

Se invece si prova a ragionare sul piano puramente economico, un altro dato emerge con forza: per i tifosi del Napoli 70 milioni per McTominay non rappresentano una cifra sufficiente. Molti alzano subito la valutazione. C’è chi parla di 100 milioni, chi di 120 o 130. Qualcuno scherza addirittura con cifre da capogiro: 180 o 200 milioni.

Il ragionamento che accompagna queste cifre è semplice. In un mercato dei centrocampisti sempre più inflazionato, un giocatore completo come McTominay viene percepito come un elemento centrale del progetto tecnico. E qui entra in gioco anche un fattore storico. Il Napoli negli ultimi anni ha imparato a difendere i propri giocatori chiave sul mercato. Basta pensare a trattative complicate come quella legata a Victor Osimhen, dove la linea della società è sempre stata molto chiara.

C’è poi un terzo elemento che torna spesso nei commenti: la credibilità dell’operazione. Molti tifosi azzurri ironizzano sulla possibilità che la Juventus possa davvero investire 70 milioni su McTominay. Le battute non mancano: “Con i soldi del Monopoli lo comprano”, scrive qualcuno. “Non hanno una lira”, aggiunge un altro.

Dietro l’ironia si nasconde una convinzione abbastanza diffusa. Senza Champions League e con i bilanci sotto osservazione, un’operazione del genere appare poco realistica. E comunque, a prescindere, molti tifosi non la farebbero mai. Neanche per tutto l’oro del mondo.