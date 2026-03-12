Lobotka, fra infortunio e futuro: se va via c’è una “predestinata”

Il Napoli aspetta il ritorno del suo regista, ma attorno a Lobotka il futuro inizia a muoversi. E c’è una squadra che sembra scritta nel destino

Stanislav Lobotka sembra davvero insostituibile per il Napoli. Lo è stato per Spalletti, lo è diventato anche per Conte. Sembrava un calciatore “di sistema”, invece poi con il nuovo allenatore ha dimostrato di sapersi muovere anche in altre situazioni tattiche, diventando altrettanto indispensabile. Non a caso, infatti, finché non si è infortunato nel 2026 non aveva mai saltato neppure un minuto.

Chi segue il Napoli lo sa bene. Quando il pallone gira veloce, quando la manovra sembra scorrere senza attriti, molto spesso c’è una regia silenziosa dietro tutto questo. La fluidità del centrocampo azzurro nasce da movimenti precisi, quasi automatici, e da un giocatore che negli ultimi anni è diventato il punto di equilibrio della squadra. Uno che quando manca si sente, eccome se si sente.

Ed è proprio quello che sta succedendo in questi giorni. Il problema è un affaticamento muscolare. Nulla di grave, ma abbastanza per fermare Stanislav Lobotka per la seconda partita consecutiva. Dopo aver saltato Napoli-Torino, a quanto pare il centrocampista slovacco non sarà disponibile nemmeno per la sfida contro il Lecce per tornare poi a pieno regime a Cagliari, la prossima settimana. Al suo posto ci sarà ancora una volta Billy Gilmour, che pure in queste settimane sta venendo fuori molto bene.

Intanto, proprio mentre il centrocampista lavora per tornare in campo, attorno al suo nome continuano a muoversi diverse voci di mercato. Negli ultimi mesi l’Inter ma soprattutto la Juventus del suo mentore Luciano Spalletti hanno chiesto informazioni sul giocatore, consapevoli del valore che può garantire in cabina di regia.

La questione però appare piuttosto chiara. Il Napoli difficilmente cederebbe uno dei suoi pilastri a una diretta concorrente in Serie A. Una scelta del genere avrebbe un peso sportivo enorme e De Laurentiis, storicamente, è sempre stato molto attento a questo tipo di dinamiche. Uno scenario diverso potrebbe aprirsi solo nel 2027, quando scadrà l’attuale contratto di Lobotka con il Napoli, un po’ come accaduto a Piotr Zielinski all’Inter. Ma la sensazione è che non ci arriveremo.

Juventus e Inter interessate a Lobotka, ma lui vuole il Barcellona

Dietro le voci di mercato c’è infatti un dettaglio che negli anni non è mai stato nascosto. Lobotka ha sempre parlato con ammirazione del Barcellona. Il club catalano rappresenta per lui qualcosa di più di una semplice destinazione di mercato.

Lo stile di gioco blaugrana, costruito storicamente attorno a registi tecnici e intelligenti, sembra quasi fatto su misura per le sue caratteristiche. Ecco perché in molti pensano che il Barcellona possa diventare la vera destinazione nel momento in cui il Napoli dovesse decidere di aprire alla cessione.

L’estate potrebbe essere il momento giusto. Lo slovacco compirà 32 anni a novembre e il club azzurro dovrà fare una valutazione molto pragmatica: prolungare il contratto per evitare di perderlo a parametro zero oppure monetizzare quando il suo valore è ancora significativo.

Secondo diverse valutazioni di mercato, il prezzo del cartellino potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra coerente con l’età del giocatore e con un possibile contratto di due stagioni in Spagna. Per ora resta solo uno scenario. Il Napoli pensa al presente, Conte aspetta il suo regista e i tifosi sperano di rivederlo presto in campo.