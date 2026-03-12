È un Napoli “allegriano”: Conte si aggrappa a un dato per superare il Milan

Un gol di scarto, novanta minuti di tensione e un dato che racconta molto del Napoli di Conte. Dietro quelle vittorie minime si nasconde una storia

Un gol di scarto può raccontare molto più di una vittoria larga. Nel calcio esiste un momento preciso in cui la partita cambia pelle: il risultato resta minimo, il cronometro scorre e la squadra davanti deve difendere ogni pallone come fosse l’ultimo. In quei minuti si capisce davvero il carattere di una squadra. È un equilibrio sottile, quasi nervoso, dove conta più la tenuta mentale che lo spettacolo.

Negli ultimi mesi il Napoli di Antonio Conte si è trovato spesso in quella situazione. Non sempre con partite dominanti, non sempre con il calcio più brillante possibile, ma con una capacità molto chiara: portare a casa i tre punti anche quando la partita diventa sporca, nervosa, difficile da gestire.

Chi segue il calcio italiano conosce bene una parola che descrive perfettamente questo scenario. È diventata quasi un marchio di fabbrica negli ultimi anni. La Treccani la definisce come una vittoria ottenuta con il minimo distacco necessario. Nel linguaggio popolare del calcio si chiama vittoria di cortomuso, termine sdoganato da Massimiliano Allegri quando allenava la Juventus e aveva fatto di quel tipo di vittoria un marchio di fabbrica.

Qui arriva il dato che fa riflettere. In questo campionato il Napoli ha conquistato 11 vittorie con un solo gol di scarto su 17 successi complessivi. Undici. Esattamente lo stesso numero registrato dal Milan dopo l’ultima giornata. Il 2-1 ottenuto a Torino rappresenta perfettamente questo trend. È stata la quinta vittoria consecutiva arrivata con un gol di differenza. Un margine minimo, ma sufficiente per restare in corsa nelle zone alte della classifica.

Il Napoli di Conte tra pragmatismo e resilienza: 25 su 81 con una vittoria di misura

Il calendario del 2026 racconta ancora meglio la storia. In tutto l’anno solare il Napoli ha vinto con più di un gol di scarto una sola volta: il 2-0 contro la Lazio all’Olimpico. Per il resto sono arrivate partite tirate fino all’ultimo minuto. L’1-0 contro il Sassuolo. Il 2-1 sulla Fiorentina. Il 3-2 di Marassi. E poi Verona-Napoli, una gara si può considerare la fotografia perfetta di questa stagione: sofferenza, equilibrio, nervi tesi e tre punti portati a casa con il gol di Lukaku all’ultimo respiro.

Questi risultati raccontano prima di tutto un’attitudine. Il Napoli di Conte ha imparato a restare dentro le partite anche quando non riesce a dominarle. È una qualità che spesso distingue le squadre mature da quelle spettacolari ma fragili. I numeri della gestione Conte lo confermano. 25 partite su 81 sono finite con una vittoria di misura. Significa che quasi il trenta per cento delle gare si è chiuso con il famoso cortomuso.

Questo dato non nasce solo da una scelta tattica. Racconta anche una stagione complicata. Infortuni, rotazioni forzate, momenti di difficoltà e partite affrontate spesso con uomini contati. In questo contesto il Napoli ha dovuto adattarsi.

In una stagione fatta di alti e bassi, questo tipo di vittorie ha permesso al Napoli di restare competitivo. Nonostante le difficoltà, la squadra è rimasta in piena corsa Champions League e continua a guardare il Milan da distanza ravvicinata. Un altro numero racconta bene il cambiamento. L’ultima vittoria del Napoli con tre gol di scarto risale a quasi un anno fa. In questa stagione non è ancora successo.

È il lato meno spettacolare del calcio, ma anche quello che spesso decide i campionati. E in un momento nel quale la diretta avversaria per l’ultimo obiettivo disponibile, cioè il secondo posto in classifica, è proprio il Milan di Allegri, provare a sconfiggerlo con le sue stesse armi, a partire dallo scontro diretto del 6 aprile, potrebbe essere proprio la strada più giusta per puntare in alto.