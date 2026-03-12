Perché l’interesse del Manchester United per Elmas costerà al Napoli circa 3-4 milioni

A Napoli lo chiamano già Santo Elmas. Ma mentre cresce la sua importanza nella squadra, il mercato rischia di cambiare i piani. E il prezzo.

Chiamatelo pure Santo Elmas. Dopo che Antonio Conte lo ha ribattezzato così per celebrare il gol al Torino, il suo primo stagionale, ormai in città sono tutti devoti a un nuovo santo. Conte in realtà ha voluto elogiare un calciatore che quest’anno è stato utilissimo per la sua duttilità e per il suo spirito di sacrificio, oltre a una caratteristica non da poco: non ha mai marcato visita neanche per una partita.

Un piccolo record che lo rende un unicum nella rosa partenopea. Oltre a lui, infatti, solo Lang, Lucca e Marianucci, calciatori che sono andati via a gennaio, facevano parte di questa casistica. Tutti gli altri almeno una giornata l’hanno saltata. Anche questo certifica l’importanza di Elif Elmas per questa squadra.

Con Spalletti era un super sub, uno di quei calciatori che li fai entrare sempre dalla panchina ma sanno dare il loro contributo perché entrano sempre a mille. Questa modalità lo aveva esaltato anche in fase realizzativa. Nell’anno dello scudetto concluse la stagione con sei gol e tre assist, diventando di fatto fra i più decisivi della rosa a disposizione di Spalletti.

Con Conte ha perso un po’ la vena realizzativa, anche perché spende tantissimo, con grande sacrificio e soprattutto giocando dal primo minuto. Col Toro però si è sbloccata anche la questione del gol. Ormai Conte stravede per lui e la sua conferma per il prossimo anno sembra scontata. Un calciatore come Elmas in una rosa che ha tanti impegni può fare soltanto comodo e il Napoli quest’estate ha strappato condizioni piuttosto vantaggiose per poter essere padrone del suo destino senza dover dare conto a nessuno.

L’effetto Manchester United sul riscatto di Elmas

Adesso però c’è un problema. Le ottime prestazioni di quest’anno di Elmas hanno acceso su di lui i riflettori di diverse squadre straniere, su tutte il Manchester United, che ha chiesto informazioni al Lipsia qualora il Napoli decidesse di non riscattarlo.

Questo rappresenta un problema per il Napoli. Se decide di spendere 16 milioni per acquistare il suo cartellino può prenderlo senza temere concorrenza. Ma Manna avrebbe sfruttato i buoni rapporti con i tedeschi, e lo scarso interesse nei confronti del centrocampista macedone nei mesi scorsi, per provare a strappare condizioni più vantaggiose. Probabilmente sarebbe riuscito a portarlo a casa per una cifra tra i 10 e i 12 milioni, ottenendo uno sconto dal Lipsia.

Adesso però questo sconto potrebbe non esserci più. I tedeschi hanno sicuramente delle opzioni per vendere il calciatore a una cifra più alta e quindi, se il Napoli non dovesse far valere la sua opzione, troverebbero probabilmente un acquirente anche sopra i 16 milioni previsti dalla clausola con il Napoli.

Ecco perché, se davvero vuole tenere Elmas, il club azzurro dovrà probabilmente pagare la cifra del riscatto senza neppure trattare col Lipsia, per non rischiare di entrare in un’asta che non sarebbe produttiva per nessuno.

Il destino comunque sembra abbastanza scritto. Il Napoli vuole Elmas, Elmas vuole il Napoli. Ha deciso di restare nella città partenopea, tanto che anche il suo fratello più giovane, classe 2007, ha firmato con la Puteolana. Segno che la famiglia vuole restare da queste parti. Sedici milioni e passa la paura. Ci poteva essere un piccolo sconto, ma pazienza. Questa cifra sarà comunque ben investita per un calciatore come Elif Elmas.