La rivelazione di Manna su Hojlund dimostra che torto hanno fatto al Napoli

Rinnovi, mercato e una frase su Hojlund che cambia prospettiva. Dall’intervista di Manna emerge un dettaglio interessante sul futuro del Napoli

Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport dei rinnovi e dei riscatti del Napoli, dei riscatti e della programmazione futura della rosa. Un’intervista piuttosto lineare, in cui sono stati toccati diversi temi: da Antonio Conte fino ai contratti dei giocatori più importanti dello spogliatoio. Con dei passaggi che fanno riflettere molto e ci fanno capire meglio la portata della scorrettezza fatta al Napoli lo scorso gennaio.

Tra le varie risposte ce n’è una che, letta con attenzione, racconta molto della direzione che sta prendendo il club. Una frase breve, quasi buttata lì. Eppure dentro quelle parole si intravede un pezzo importante del futuro del Napoli.

Nel corso dell’intervista Manna ha voluto innanzitutto sottolineare il peso che sta avendo Antonio Conte nel progetto tecnico della squadra. Parole molto chiare. “È determinante, un’ancora di salvezza. Quest’anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions”.

Il ds azzurro ha ricordato un dato interessante: “Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo sempre stati primi o secondi”. Un passaggio che restituisce la fotografia di una squadra competitiva, capace di restare dentro la corsa europea nonostante le difficoltà.

Rinnovi Napoli: la situazione di McTominay e Rrahmani

Uno dei temi più seguiti dai tifosi riguarda ovviamente i rinnovi del Napoli. Alcuni giocatori sono diventati rapidamente pilastri del progetto e il club vuole evitare che il loro futuro diventi oggetto di continue voci di mercato.

Tra questi c’è Scott McTominay, uno dei leader tecnici e caratteriali della stagione. Manna ha spiegato che la situazione è serena. “Scott è un giocatore importante che ha detto di vedersi a Napoli per molto tempo. Abbiamo due anni di contratto, siamo entrambi felici”. L’obiettivo è evitare che la questione diventi un caso mediatico: “Non vogliamo che diventi un tormentone”.

Discorso simile per Amir Rrahmani, ormai uno dei riferimenti della difesa azzurra. Il dirigente ha spiegato che il dialogo è già avviato e che le parti sono vicine. “Con Rrahmani abbiamo parlato e siamo a buon punto”. Un segnale di continuità per una squadra che negli ultimi anni ha costruito molte delle proprie certezze proprio sulla solidità difensiva.

Riscatto Hojlund: la frase che racconta la forza del Napoli

Il passaggio più interessante dell’intervista riguarda però il riscatto di Hojlund. Il centravanti danese ha un obbligo di acquisto fissato intorno ai 44 milioni di euro nel caso in cui il Napoli riesca a qualificarsi per la Champions League. Una cifra importante nel contesto della Serie A. Eppure Manna ha lasciato intendere qualcosa che cambia completamente la prospettiva.

“Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions League ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano dal Napoli”. Una frase semplice che però racconta molto. Tradotta in maniera diretta significa che il club potrebbe decidere di acquistare comunque il giocatore. Ed è un segnale di forza pazzesco. Negli ultimi mesi si è parlato molto del mercato del Napoli. Il fatto che a gennaio la società abbia dovuto sostenere il mercato a saldo zero poteva lasciar pensare che il club fosse in difficoltà. Invece la situazione finanziaria è perfetta e lo dimostrerà la prossima estate.

Le parole di Manna raccontano una realtà diversa. Se il club è disposto a investire una cifra da oltre 40 milioni anche senza Champions League, significa che la struttura economica del Napoli è oggi molto più solida di quanto venga spesso raccontato. Dentro quelle poche parole di Manna si intravede una realtà ormai evidente: il Napoli oggi ragiona sempre più come un grande club europeo.