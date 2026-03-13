Maledetti infortuni: Napoli-Lecce, le assenze saranno ben 9

L’infermeria continua a riempirsi e la sfida del Maradona si avvicina. Tra assenze e recuperi in extremis, Napoli Lecce nasconde più insidie del previsto

Chi segue il Napoli di Conte lo ha capito da un po’. In questa stagione il vero avversario non è stato solo l’avversario di turno, ma spesso l’infermeria. Un dettaglio che, partita dopo partita, ha iniziato a pesare quasi quanto il calendario.

Capita così che alla vigilia di Napoli-Lecce il discorso non parta subito dalla tattica o dalle possibili scelte di formazione. Il primo tema è un altro: chi c’è e soprattutto chi non c’è. Perché tra acciacchi, stop muscolari e recuperi ancora incompleti, la lista degli indisponibili è diventata piuttosto lunga.

Una situazione che racconta bene il momento della squadra azzurra. Non una crisi tecnica, ma una fase in cui ogni settimana bisogna fare i conti con qualche pezzo mancante. Situazione peraltro condivisa da parecchie squadre del nostro campionato, tutte più o meno alle prese con diversi problemi di organico. E alla fine il conto è presto fatto: tra Napoli e Lecce le assenze complessive saranno ben nove.

Al di là degli infortuni del Napoli e delle difficoltà di formazione, la sfida del Maradona resta una partita con un peso specifico importante. Il Napoli ha bisogno di punti per continuare la propria corsa in campionato. Il Lecce, invece, arriva con un obiettivo altrettanto chiaro: raccogliere punti per la salvezza.

E forse è proprio questo il punto che rende la partita interessante. Due squadre con obiettivi diversi, ma con la stessa urgenza di fare risultato. In mezzo, nove assenze complessive e una gara che potrebbe diventare molto più complicata di quanto suggerisca la classifica.

Napoli Lecce: gli infortunati del Napoli e la situazione di Lobotka

In casa Napoli il dato più recente riguarda Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco non sarà convocato per la sfida del Maradona. Una notizia che pesa, perché nel gioco del Napoli il suo ruolo è centrale: è il giocatore che gestisce i tempi, abbassa i ritmi quando serve e accelera la manovra quando la partita lo chiede.

L’assenza di Lobotka si aggiunge a quella di altri quattro azzurri già fermi ai box: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara. Cinque indisponibili in totale, distribuiti praticamente in ogni reparto. In mezzo a questa lista c’è almeno una notizia che lascia spazio a un pizzico di ottimismo: Scott McTominay sarà aggregato alla squadra. Non è ancora al cento per cento, ma dovrebbe sedersi in panchina e potrebbe entrare nel secondo tempo. Dovrebbe farcela anche Juan Jesus, che ieri e oggi aveva preoccupato tutti e comunque non è esattamente al top.

Se l’infermeria del Napoli è affollata, quella del Lecce non è molto diversa. Il club salentino ha aggiornato la situazione con il report ufficiale dell’allenamento svolto ad Acaya. Nel gruppo non era presente Camarda. Restano inoltre da valutare Gaspar, Berisha e Gallo, quest’ultimo fermato da un affaticamento muscolare. Tutti e tre hanno svolto lavoro differenziato durante la seduta.

L’unica vera notizia positiva per i giallorossi riguarda Sottil, che invece si è allenato regolarmente con il gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la partita del Maradona. La rifinitura di domani pomeriggio chiarirà definitivamente la situazione.