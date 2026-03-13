Napoli-Lecce, occhi sul prossimo obiettivo azzurro: costa 25 milioni

Un giovane difensore è diventato uno dei nomi più osservati del campionato. Il suo valore cresce e diverse big iniziano a muoversi

Il Lecce non smette mai di scovare talenti che poi diventano dei crack e portano incassi milionari nelle casse del club. Lo ha fatto l’anno scorso con Patrick Dorgu, plusvalenza clamorosa dopo il passaggio al Manchester United, lo sta facendo ora con un ragazzo che in silenzio si è affermato in una stagione che per il club salentino potrebbe chiudersi con una salvezza entusiasmante, anche per merito di questo roccioso difensore.

Dietro questo lavoro c’è soprattutto una figura: Pantaleo Corvino. Il dirigente salentino ha costruito la sua carriera scovando talenti prima che il loro valore esplodesse. E secondo quanto raccontato da Nicolò Schira sulle pagine de Il Giornale, anche stavolta il fiuto sembra aver funzionato.

Il protagonista è Tiago Gabriel, difensore portoghese che nel giro di una stagione è passato dall’essere una scommessa di mercato a uno dei nomi più monitorati nel panorama della Serie A. Il Lecce lo aveva acquistato dall’Estrela Amadora per circa 1,2 milioni di euro. E le big italiane ora sembrano particolarmente interessate a portarselo a casa la prossima estate.

Il percorso di crescita di Tiago Gabriel racconta bene il tipo di lavoro che il Lecce sta portando avanti negli ultimi anni. Il difensore portoghese si è adattato rapidamente al ritmo del campionato italiano, uno dei più complessi per chi gioca nel reparto arretrato. Fisico importante, buona lettura delle situazioni difensive e una discreta capacità di impostare l’azione da dietro. Sono caratteristiche che nel calcio moderno fanno la differenza. Soprattutto per una squadra che vuole costruire il gioco partendo dalla difesa.

Napoli su Tiago Gabriel: ma quanto costa?

Secondo le informazioni riportate da Nicolò Schira, diversi club stanno monitorando il profilo del centrale portoghese. Tra questi ci sono anche tre big del nostro campionato: Napoli, Milan e Juventus. Il club azzurro osserva con particolare interesse il mercato dei difensori. Negli ultimi mesi la difesa del Napoli ha dovuto fare i conti con diversi problemi, tra infortuni e calciatori come Beukema che non si sono integrati alla perfezione nel sistema di Conte.

In questo contesto, un giocatore già abituato alla Serie A e con ampi margini di crescita – essendo un 2004 – diventa inevitabilmente un nome da tenere sul taccuino. Non significa che una trattativa sia imminente, ma il monitoraggio è reale. Il Lecce, intanto, sa di avere tra le mani uno dei propri gioielli. E lo ha dimostrato chiaramente già nella scorsa finestra di mercato.

A gennaio il Brentford ha presentato un’offerta da circa 22 milioni di euro per il cartellino di Tiago Gabriel. Una cifra importante per un difensore così giovane, ma non abbastanza per convincere il club salentino a lasciarlo partire. La scelta è stata chiara: trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione e valutare con calma le prossime mosse. Ecco perché è plausibile che a giugno la richiesta del Lecce possa raggiungere o superare i 25 milioni di euro.

Il mercato estivo dirà se sarà davvero arrivato il momento del salto. E magari proprio il Napoli potrebbe decidere che vale la pena provarci davvero. Intanto avrà modo di osservarlo con attenzione nella partita di domani pomeriggio, dove Tiago Gabriel sarà come sempre titolare e avrà modo di mettere in mostra il suo percorso di crescita anche rispetto alla sfida di andata.