Rrahmani rinnova a vita col Napoli: le cifre del primo colpo di mercato 2026

Un difensore arrivato tra i dubbi è diventato una certezza assoluta. Il Napoli lo sa bene e prepara una mossa che racconta molto del futuro.

Ci sono giocatori che fanno rumore e altri che lavorano in silenzio. Poi esistono quelli che, senza quasi accorgersene, diventano indispensabili. Nel calcio succede spesso: una squadra cresce, cambia allenatori, cambia moduli, cambia compagni di reparto. Ma alcuni punti restano fermi.

Nel Napoli degli ultimi anni uno di questi punti fermi è diventato Amir Rrahmani. Non è il difensore che accende i riflettori con giocate spettacolari, ma è quello che tiene in piedi la struttura della squadra. Il classico centrale affidabile, quello che raramente sbaglia la partita importante.

Quando il Napoli acquistò Rrahmani nell’estate del 2020 dall’Hellas Verona per circa 14 milioni di euro, l’operazione non scatenò grandi entusiasmi. Era un difensore reduce da una buona stagione, ma non certo un nome capace di accendere la fantasia dei tifosi. I primi mesi furono complicati (ricordate lo svarione clamoroso nella prima partita?). Un normale periodo di ambientamento, qualche incertezza e la sensazione che dovesse ancora trovare il suo posto dentro una realtà più ambiziosa. Il tempo però ha ribaltato completamente quella percezione.

E forse proprio per questo la notizia che sta emergendo in queste ore ha un’importanza molto più grande di quanto sembri. Perché il Napoli ha deciso di partire da una certezza. Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Nicolò Schira, il club azzurro è vicino all’accordo per il rinnovo di Rrahmani con il Napoli fino al 2028 con opzione per il 2029.

Rrahmani e il rinnovo col Napoli: ingaggio da top player

L’ingaggio dovrebbe salire a circa 3 milioni di euro a stagione. Non un semplice adeguamento contrattuale, ma una vera e propria investitura per un calciatore che, quando non si ferma per infortunio (e quest’anno è capitato ben 3 volte), è il vero insostituibile del club azzurro, tanto che Conte non lo fa riposare praticamente mai.

Del resto, con il passare delle stagioni, Amir Rrahmani ha costruito la sua credibilità partita dopo partita. Letture difensive pulite, concentrazione costante, leadership silenziosa. Amir ormai è diventato uno dei difensori più affidabili della Serie A, oltre che un punto di riferimento per i compagni. Oggi si avvicina alle 200 presenze con la maglia del Napoli ed è anche il capitano della nazionale del Kosovo. Un percorso costruito passo dopo passo, senza scorciatoie.

Perché prima di cercare nuovi protagonisti, a volte la mossa più intelligente è proteggere chi ha già dimostrato di meritare fiducia. E nel Napoli degli ultimi anni pochi giocatori hanno guadagnato questa fiducia quanto il centrale kosovaro. Ed è per questo che il prolungamento del suo contratto, che nell’estate 2027 sarebbe andato in scadenza, può considerarsi davvero il primo vero colpo di mercato del Napoli che verrà. Per la gioia di Antonio Conte che di lui non farebbe mai a meno.