L’editoriale di Chiariello: la bacchettata alla difesa e l’attacco a Bastoni – VIDEO

Tre vittorie di fila, ma non tutto convince. Nell’editoriale a Campania Sport Chiariello elogia il Napoli e lancia una stoccata a Bastoni.

Tre vittorie consecutive e sempre con lo stesso risultato. Il Napoli batte anche il Lecce e lo fa ancora per 2-1, un punteggio che ormai sembra diventato quasi una costante. Un dato che permette agli azzurri di restare pienamente agganciati alla corsa per il secondo posto, approfittando anche del rallentamento delle dirette concorrenti.

Nel suo editoriale a Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha analizzato il momento della squadra di Antonio Conte tra entusiasmo per i risultati e qualche preoccupazione che continua a riaffiorare.

“Terza vittoria e terzo 2-1. Speriamo diventi un risultato periodico”, ha spiegato il giornalista. Il Napoli, secondo Chiariello, ha un solo obiettivo da qui alla fine del campionato: vincere il più possibile per provare ad azzannare il secondo posto occupato dal Milan.

Il Napoli vince ma la difesa continua a preoccupare

Se da una parte i risultati sorridono, dall’altra restano alcune criticità evidenti. Chiariello ha sottolineato soprattutto il dato relativo ai gol subiti. “Per l’undicesima partita consecutiva il Napoli non riesce a tenere la porta inviolata. Non è un buon segnale. Il Napoli ha preso 30 gol in 29 partite, non è da squadra di Conte”.

Secondo il giornalista, le assenze di Rrahmani e Di Lorenzo pesano molto negli equilibri difensivi. Tuttavia l’attenzione si concentra anche su alcune difficoltà evidenti nella gestione dei cross. “Da quando Olivera gioca nel terzetto difensivo il Napoli prende gol di testa che prima non prendeva mai. Su ogni pallone alto si rischia qualcosa”. Il match con il Lecce ha confermato questa sensazione: il Napoli è andato sotto proprio nei primi minuti su un colpo di testa da calcio d’angolo, salvo poi ribaltare la partita nella ripresa.

La partita è cambiata soprattutto nel secondo tempo, quando Conte ha potuto pescare dalla panchina qualità e freschezza. “Sono entrati McTominay e De Bruyne e si è vista la qualità. In particolare De Bruyne ha cambiato completamente il Napoli”, ha spiegato Chiariello.

L’ingresso del belga ha dato nuova fluidità alla manovra e ha permesso agli azzurri di ribaltare la gara. Determinante anche la prestazione di Hojlund, autore di una gara di grande sacrificio e ormai stabilmente in doppia cifra in campionato. Decisivo poi Politano, autore dell’assist per il pareggio e del gol della vittoria prima di uscire esausto nel finale. “Il Napoli stavolta l’ha ribaltata. Nel secondo tempo è cambiato tutto”, ha commentato Chiariello.

Chiariello attacca Bastoni e difende l’Inter sugli arbitri

Nell’editoriale non è mancato uno sguardo al resto del campionato e alle polemiche arbitrali seguite a Inter-Atalanta. Secondo Chiariello l’arbitro Manganiello ha commesso errori importanti nella gestione della gara, dal gol convalidato all’Atalanta fino a un possibile rigore su Frattesi.

Il giornalista ha poi criticato anche il premio assegnato ad Alessandro Bastoni dalla Regione Lombardia per aver riconosciuto pubblicamente un proprio errore. “Un premio ridicolo”, ha commentato duramente. Il rallentamento dell’Inter e il calendario del Milan riaprono comunque la corsa al secondo posto.

Il Napoli resta in scia e continua a crederci. Ma, come ha ricordato Chiariello, per inseguire davvero l’obiettivo servirà qualcosa in più. Vincere ancora sì, ma senza continuare a regalare gol.