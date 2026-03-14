Formazioni Napoli-Lecce, i dubbi di Conte e alcuni consigli utili per vederla in streaming

Conte valuta diverse soluzioni tra centrocampo e fasce. Intanto cresce l’attenzione su come seguire Napoli-Lecce in streaming

Napoli-Lecce è la partita che segna un punto di svolta per Antonio Conte, che continua a fare i conti con una rosa non al completo, ma allo stesso tempo intravede qualche rientro importante. E finalmente ha la possibilità di scegliere quali calciatori mandare in campo senza dover lasciare qualsiasi decisione ai problemi di infermeria.

La gara del Maradona arriva in un momento delicato della stagione. Il Napoli ha bisogno di punti per restare agganciato alla zona Champions e la sfida contro il Lecce può diventare una tappa importante. Prima del calcio d’inizio però restano diversi dubbi sulle formazioni di Napoli-Lecce, soprattutto a centrocampo e sulle corsie esterne.

Il nodo principale riguarda il centrocampo. Lobotka non recupera e non sarà convocato, mentre la buona notizia è il possibile ritorno dal primo minuto di Anguissa. Il camerunense potrebbe affiancare Gilmour in mezzo al campo, dando più fisicità e inserimenti alla manovra azzurra.

Juan Jesus non è al top della condizione e potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a una linea difensiva con Olivera al fianco di Beukema e Buongiorno. In attacco resta il tridente con Hojlund riferimento centrale, ma il vero dubbio riguarda le corsie. Conte valuta due soluzioni. La prima prevede Politano e Spinazzola sulle fasce con Elmas più avanzato sulla trequarti. L’alternativa sarebbe Gutierrez e Spinazzola sugli esterni, con Politano che si alzerebbe sulla linea offensiva accanto ad Alisson Santos e Hojlund.

Tra i convocati torna anche McTominay, che difficilmente partirà titolare ma potrebbe entrare nella ripresa. Possibile anche uno spezzone per De Bruyne, che Conte vuole reinserire gradualmente dopo i problemi fisici delle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

Queste le probabili formazioni di Napoli-Lecce sulla base delle ultime indicazioni della vigilia.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

La chiave della partita potrebbe essere proprio il ritmo del centrocampo. Il Napoli cerca più verticalità e inserimenti, mentre il Lecce proverà a sfruttare velocità e transizioni sugli esterni.

Dove vedere Napoli-Lecce in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A in streaming. Il collegamento inizierà poco prima del calcio d’inizio con il prepartita dedicato alla sfida del Maradona. Per seguire la gara esistono diversi piani di abbonamento. Il piano Goal consente la visione di tre partite a turno di Serie A, mentre il piano Full garantisce l’accesso a tutte le gare del campionato. Il piano Family permette invece la visione contemporanea su più dispositivi domestici.

La partita sarà visibile tramite smart tv, smartphone, tablet e console. Chi cerca dove vedere Napoli-Lecce in streaming trova quindi una soluzione semplice e stabile per seguire la gara.

Accanto alle piattaforme ufficiali resta il tema del cosiddetto pezzotto, ma ve lo sconsigliamo caldamente anche perché il contesto sta cambiando rapidamente. Negli ultimi mesi sono partite le prime sanzioni per utenti individuati nelle indagini contro le IPTV illegali.

Le multe previste per lo streaming illegale possono arrivare fino a 5.000 euro. In diversi casi si aggiungono anche richieste di risarcimento per la visione non autorizzata dei contenuti. Le indagini si basano su pagamenti tracciabili e liste clienti trovate nei server sequestrati. Per questo motivo molti tifosi stanno tornando a valutare le piattaforme ufficiali. Non solo per la qualità della visione, ma anche per evitare problemi legali sempre più concreti.