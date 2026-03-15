Centro sportivo e nuovo stadio del Napoli: dalla “prima pietra” agli ultimi aggiornamenti

Una pietra simbolica, mesi di trattative e un progetto che prende forma. Il Napoli prepara la sua nuova casa mentre resta aperta la sfida sul futuro stadio.

Ci eravamo lasciati così, lo scorso 1 settembre, con l’immagine di un sasso pubblicata su Twitter da Aurelio De Laurentiis. Un gesto simbolico, quasi una provocazione, con cui il presidente del Napoli annunciava l’accordo preliminare per alcuni terreni nella zona di Succivo. Una sorta di “prima pietra” virtuale del futuro centro sportivo azzurro.

Dietro quella foto c’era in realtà un’opzione d’acquisto, non ancora una scelta definitiva. Il club voleva prima verificare la fattibilità del progetto e, nel frattempo, continuare a valutare altre soluzioni. Il Napoli infatti aveva individuato circa otto possibili siti tra Napoli e provincia per costruire la sua nuova casa.

Sei mesi dopo, però, lo scenario sembra essersi finalmente chiarito.

Il luogo che oggi appare più vicino alla scelta definitiva è Monterusciello, quartiere di Pozzuoli. Secondo le ultime ricostruzioni sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per rilevare i terreni destinati al futuro centro sportivo. Si parla di un investimento intorno ai 10 milioni di euro, cifra che consentirebbe al club di acquisire l’area e avviare le successive fasi progettuali.

Il Comune di Pozzuoli per ora mantiene prudenza. L’amministrazione parla di tempi ancora lunghi e di verifiche urbanistiche necessarie prima di qualsiasi annuncio ufficiale. Tuttavia, rispetto ai tentativi del passato, sembra esserci finalmente una convergenza sulla location. E già questo, per il Napoli, rappresenta un passo avanti importante.

L’obiettivo del club è chiaro da anni: costruire una cittadella sportiva di proprietà. Il centro di Castel Volturno resta funzionale, ma non appartiene al Napoli e presenta limiti strutturali evidenti. La nuova struttura dovrebbe includere più campi di allenamento, spazi per il settore giovanile e ambienti moderni per la prima squadra.

Non è un caso che l’operazione venga letta anche in chiave simbolica. Il Napoli potrebbe inaugurare il suo nuovo centro sportivo proprio nell’anno del centenario del club, nel 2026, e nel ventiduesimo anno della gestione De Laurentiis.

Restyling Maradona e ipotesi Q8: resta aperta la partita stadio

Nel frattempo resta aperta anche l’altra grande questione infrastrutturale, quella dello stadio. In settimana è previsto a Roma un incontro tecnico per approfondire il progetto di restyling dello Stadio Diego Armando Maradona, elaborato dal Comune di Napoli e sostenuto con fondi regionali.

L’idea dell’amministrazione è chiara: trasformare l’impianto di Fuorigrotta con un intervento profondo, eliminando la pista d’atletica, avvicinando le tribune al campo e migliorando i servizi. Un restyling pensato anche in funzione di Euro 2032, torneo che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia e per il quale Napoli punta a candidarsi come una delle città ospitanti.

Il Napoli, però, continua a prendere tempo. Il club sta valutando tutte le opzioni possibili prima di scegliere in modo definitivo quale strada seguire. A dicembre la ZES ha bocciato il progetto Caramanico, che rappresentava una delle ipotesi più discusse negli ultimi mesi. E intanto De Laurentiis ha effettuato sopralluoghi in un’altra area considerata strategica: i terreni dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città.

Si tratta di uno spazio enorme, attualmente interessato da un lungo processo di bonifica ambientale. L’eventuale acquisizione dei terreni potrebbe richiedere un investimento stimato attorno ai 40 milioni di euro, ma permetterebbe al Napoli di immaginare un progetto molto più ambizioso. Non soltanto uno stadio, ma una vera operazione di rigenerazione urbana all’interno della trasformazione di Napoli Est.

Per ora non esiste ancora una decisione definitiva. Ma una cosa appare evidente: dopo anni di ipotesi, frenate e piste rimaste sulla carta, il Napoli sembra finalmente pronto a muoversi davvero sul fronte delle infrastrutture. Il centro sportivo di Monterusciello può diventare il primo tassello di un disegno più ampio. E quella prima pietra simbolica mostrata su Twitter, a questo punto, forse non era soltanto una boutade.