Come sta Lobotka e quando rientra? Un aggiornamento importante arriva in diretta tv

Il Napoli attende il ritorno di Lobotka dopo l’infortunio. Un aggiornamento in diretta tv riaccende l’ottimismo sul rientro del centrocampista

Fra i tanti infortuni che hanno colpito il Napoli quest’anno, una delle defezioni più dolorose è quella di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è un perno insostituibile di questa squadra e quando non è in campo la sua assenza si fa sentire. Anche per questo il suo rientro in campo è un tema importante visto anche qualche dubbio sulle sue condizioni attuali.

Lobotka, fermato da un affaticamento muscolare, ha saltato Napoli-Torino e non è riuscito a recuperare in tempo nemmeno per la sfida contro il Lecce. Antonio Conte ha affidato la regia a Gilmour, autore comunque di una prova di alto spessore soprattutto nel secondo tempo, quando ha iniziato a prendere spazi e coraggio e ha anche propiziato il pareggio di Hojlund con un lancio illuminante per Politano, autore poi dell’assist decisivo.

Nel frattempo però è inevitabile chiedersi quale sia la reale situazione del centrocampista, che sembrava dovesse fermarsi soltanto qualche giorno e invece, come ormai sta accadendo spesso in casa Napoli, ha prolungato la sua assenza per recuperare al meglio, anche probabilmente per prudenza e per non aggravare delle condizioni già precarie.

Ecco perché la domanda, come si dice in questi casi, nasce spontanea: quando rientra Lobotka? Ce la farà a far parte dei convocati almeno per Cagliari-Napoli? E riuscirà a rispondere alla convocazione in Nazionale?

Infortunio Lobotka, parla De Matteis: “Ecco le informazioni in mio possesso”

Un primo aggiornamento concreto è arrivato direttamente dalla televisione. Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il team manager della Nazionale slovacca Paolo De Matteis ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista.

Le notizie, almeno secondo le informazioni in possesso dello staff della Slovacchia, sono piuttosto incoraggianti. Lobotka starebbe recuperando bene e il suo rientro potrebbe essere più vicino del previsto. “Secondo quelle che sono le informazioni in nostro possesso, Lobo sta meglio e già dalla prossima settimana potrebbe riaggregarsi alla squadra”, ha spiegato De Matteis in diretta. Una frase che lascia intendere un miglioramento significativo rispetto ai giorni scorsi.

Inevitabile una certa prudenza, ma il messaggio sembra chiaro: “Non posso metterci la mano sul fuoco, ma noi siamo fiduciosi per poterlo aggregare alla Nazionale”. Insomma, se i tempi di recupero saranno confermati, il rientro di Lobotka potrebbe avvenire già la prossima settimana. Lo staff medico azzurro sta gestendo il problema muscolare con cautela per evitare ricadute, soprattutto in una fase delicatissima della stagione.

A questo punto, vista una qualificazione Champions ormai in ghiaccio, Conte potrebbe anche decidere di non forzare i tempi e portarselo giusto in panchina a Cagliari, così come è stato anche con gli altri infortunati del centrocampo – Anguissa, De Bruyne, McTominay – per poterlo poi aggregare alla formazione titolare subito dopo la sosta, quando il Napoli è atteso alla fondamentale partita contro il Milan, prevista per il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile. Meglio perdere una partita in più che rischiare uno stop più lungo.