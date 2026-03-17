Road to Napoli-Milan: chi dei tre “recuperabili” può essere davvero recuperato?

Il calendario segna una data precisa. Napoli-Milan può valere il secondo posto e Conte osserva con attenzione tre possibili rientri.

Il Napoli affronta il Cagliari venerdì in quella che potrebbe essere una giornata chiave per capire se davvero esiste una corsa a Scudetto o se è soltanto un sogno di inizio primavera. È chiaro che bisogna ragionare partita per partita e quindi si deve pensare prima alla sfida che si giocherà in Sardegna.

Nel frattempo però il Napoli è già proiettato su quello che sarà, a tutti gli effetti, una sorta di spareggio per il secondo posto, l’unico obiettivo davvero concreto rimasto agli azzurri in questo finale di stagione. Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, al Maradona arriva il Milan, reduce dalla sconfitta contro la Lazio e in evidente difficoltà dal punto di vista delle prestazioni e della condizione psicofisica.

Il Napoli adesso ha la facoltà di essere padrone del proprio destino. Battere il Milan e vincere tutte le altre partite significherebbe un secondo posto matematico senza dover guardare i risultati dell’avversaria. Una partita molto importante e per questo bisogna iniziare già a ragionare sui recuperi dei calciatori infortunati in vista di quella sfida che, ricordiamolo, arriverà fra tre settimane, dopo il Cagliari e dopo la sosta per le nazionali.

C’è il tempo per ritrovare tre dei cinque calciatori attualmente indisponibili per Antonio Conte. Se per Rrahmani e Neres i tempi sono più lunghi, nel mirino di Conte ci sono i recuperi di Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara per quella partita così importante. Per ognuno di loro va fatto un certo tipo di ragionamento.

La situazione dei tre recuperabili

Partiamo da Stani Lobotka. Il centrocampista slovacco è in via di recupero. Probabilmente non sarà rischiato col Cagliari, ma potrebbe essere già aggregato ai convocati e poi rispondere alla chiamata della sua nazionale. Per questo il suo rientro con il Milan, salvo ricadute, è da considerarsi praticamente certo.

Chi invece sta lavorando con molta determinazione per poterci essere, almeno nella lista dei disponibili, è Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro sta recuperando dall’intervento e la data cerchiata in rosso sul calendario è sempre stata proprio la partita con il Milan. Sembrava inizialmente difficile, ma la grande capacità di recupero del capitano e il suo lavoro giornaliero stanno portando a essere sempre più ottimisti.

Più difficile invece la situazione di Vergara. Anche lui potrebbe farcela a rientrare in tempo per il Milan, ma l’infortunio è più delicato e va valutato giorno per giorno. Certo, per Conte avere a disposizione tre titolari di questo calibro sarebbe cruciale in una sfida così importante per il prosieguo del campionato.