Il Napoli blinda Hojlund l’insostituibile: ma per quanto, con quella clausola?

Un attaccante che non esce mai, un progetto costruito attorno a lui e un dettaglio che può fare la differenza. La domanda resta aperta.

Il dato è semplice e non lascia molto spazio alle interpretazioni. Il Napoli di Conte oggi dipende in maniera diretta da Rasmus Hojlund. Non è una valutazione soggettiva, ma una constatazione supportata dai numeri. Dal primo novembre 2025 a oggi, il centravanti danese ha giocato 26 partite su 26 tra Serie A e Champions League.

In questo arco di tempo ha saltato appena 50 minuti complessivi. Un dato che si riduce ulteriormente se si guarda solo al 2026: 6 minuti totali. Questo significa che Hojlund è stato, di fatto, sempre in campo. Senza rotazioni reali, senza alternative strutturate.

Il Napoli ha costruito questa centralità anche a livello societario. L’operazione con il Manchester United è destinata a diventare definitiva. Il prestito oneroso da circa 6 milioni, definito nell’estate 2025, prevede un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Il costo finale sarà di circa 44 milioni di euro, per un totale vicino ai 50.

La decisione, però, è già stata presa. Il club azzurro ha scelto di puntare su Hojlund indipendentemente dal piazzamento finale. Il contratto fino al 2030 conferma questa linea. Il centravanti danese è considerato il riferimento offensivo del progetto tecnico e con i suoi 22 anni potrebbe blindare la maglia numero 9 per molti anni a venire. La domanda è quanti di questi anni riuscirà realisticamente a fare a Napoli.

Hojlund e quella clausola “a tempo”: quanto può restare a Napoli?

Il problema delle clausole rescissorie è sempre lo stesso: ti consentono di monetizzare una cifra (solitamente) molto alta ma ti tengono le mani legate qualora volessi rifiutare un’offerta, seppur molto alta, per un tuo calciatore. Ed è questo il punto. All’interno dell’accordo con Hojlund sarà inserita una clausola rescissoria da circa 85 milioni. La clausola sarà valida a partire dall’estate 2027. Fino a quel momento, il Napoli manterrà il pieno controllo sul cartellino.

L’investimento economico e il rendimento in campo stanno andando nella stessa direzione. Il Napoli ha individuato un centravanti giovane, continuo e già determinante. Resta però un punto aperto. La clausola rappresenta una soglia accessibile per diversi top club europei. Se il rendimento dovesse restare su questi livelli, il valore percepito del giocatore potrebbe crescere ulteriormente.

Chiariamoci: il Napoli fa benissimo a puntare su un ragazzo che ha dimostrato di potersi sobbarcare l’intero peso dell’attacco azzurro sulle proprie spalle. La questione, semmai, sarà quella di trovargli un’alternativa utile per non sfiancarlo anche il prossimo anno, magari Pellegrino del Parma del quale vi stiamo parlando già da diverso tempo.

Insomma, almeno fino alla prossima estate il Napoli avrà il suo bel centravantone, che ha tutte le prospettive per diventare il 9 più forte del campionato. Ma, ecco, i tifosi faranno bene a non affezionarcisi troppo. Perché se il rendimento cresce anche solo un po’ dal punto di vista numerico dopo quest’anno la sensazione è che difficilmente riuscirà a trattenerlo a lungo. Certo, con 85 milioni in più in cassa, ma con uno che forse avrà più difficoltà Manna a sostituirlo di quante non ne abbia Conte in questo momento. Ed è tutto dire.