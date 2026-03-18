Napoli, manovre a centrocampo: torna di moda un “vecchio amore”

Qualcosa si muove sotto traccia nel cuore del Napoli. Tra equilibri da proteggere e idee che ritornano, una scelta può cambiare tutto.

Ora c’è da conquistare il secondo posto e sognare ancora più in grande, ma poi il campionato finirà e ci sarà da pianificare il futuro. E il Napoli deve farlo con molta attenzione, perché le situazioni da valutare sul tavolo sono diverse. Una riguarda il centrocampo, che per il momento è il reparto con più qualità e che dà più garanzie, ma per quanto ancora? In fondo l’età media dei centrocampisti è altissima e qualcosa prima o dopo bisognerà fare.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sta valutando con attenzione il futuro dei suoi due pilastri. Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa hanno mercato. E quando un giocatore ha mercato, il rischio che qualcosa si muova diventa concreto. La regola è chiara: anche una sola cessione obbligherebbe il club a un investimento importante. Non un rincalzo, ma un profilo all’altezza. Un centrocampista che possa reggere il peso di un reparto che, negli ultimi anni, ha fatto la differenza.

Qui entra in gioco il vero punto della questione. Il calciomercato del Napoli non riguarda solo chi entra, ma soprattutto chi può uscire. Lobotka rappresenta la regia, il controllo, i tempi. Anguissa garantisce strappi, fisicità, inserimenti. Due calciatori diversi ma con la stessa importanza cruciale nel gioco del Napoli. E proprio per questo difficili da sostituire.

Sarà un cambio generazionale a un certo punto inevitabile, e bisogna capire se andrà fatto adesso o più in là. Ma una cosa è certa: è una rivoluzione così delicata che va fatta con i piedi di piombo, e di certo non si possono sbagliare le scelte che si devono fare per garantire una transizione indolore.

Il Napoli ripensa a Frattesi: il ritorno di un’idea mai sparita

E allora, mentre si studiano scenari e possibili incastri, torna a galla un nome che in realtà non è mai scomparso davvero. Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter vive una stagione particolare. Spazio ridotto, concorrenza alta, sensazione di essere sempre a metà strada. Secondo diverse fonti, tra cui l’Interista, in estate potrebbe aprirsi uno spiraglio per una cessione.

Il Napoli su Frattesi non è una novità. È un’idea che torna attuale perché il contesto lo permette. Frattesi non è certo Lobotka, semmai è molto più simile ad Anguissa. Ha corsa. Ha inserimento. Ha quella capacità di attaccare lo spazio che in Serie A fa ancora la differenza. È il classico giocatore che “vede” la porta anche quando parte da lontano. Un profilo moderno, da calcio verticale.

Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna si muove. È in Inghilterra, come riportato da Nicolò Schira. Segue partite di Champions League. Osserva. Studia. Il Napoli sta costruendo una lista. Sta valutando alternative. Sta cercando di anticipare ogni scenario possibile. Perché se davvero dovesse arrivare un’offerta importante per uno dei suoi centrocampisti, il tempo per reagire sarebbe poco.

Ed è qui che si capisce la linea del club: pochi colpi, ma giusti. Nessuna rivoluzione, ma interventi mirati. Frattesi rappresenta una possibilità concreta. Non l’unica. Ma forse quella che, più di altre, racconta l’idea di un Napoli che non vuole solo sostituire, ma evolversi.