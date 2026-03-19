Lukaku “core grato”: la scelta che lo porterebbe di diritto nella leggenda

Romelu Lukaku può diventare l’arma finale del Napoli dopo l’infortunio. Un nuovo ruolo e una scelta forte possono cambiarne il futuro.

Due settimane possono bastare per trasformare un episodio in un indizio. Il gol segnato da Lukaku contro il Verona al 95′ non fa più rumore come quel giorno, ma continua a pesare nei ragionamenti sul Napoli. Perché non è stato solo un lampo, ma un segnale chiaro. E quando il calcio manda certi segnali, conviene fermarsi a guardarli bene.

Vale una regola semplice, e spesso spietata: il calcio premia chi capisce in tempo cosa può ancora dare un campione. Non conta solo quanto giochi. Conta quando entri, come incidi, cosa lasci sulla partita. Ed è qui che il discorso su Lukaku potrebbe cambiare radicalmente, nell’intenzione e nell’epilogo.

Dopo il grave infortunio, il belga non sembra più un attaccante da novanta minuti continui. Sembra, piuttosto, uno che oggi può diventare devastante negli ultimi venti o trenta. Contro il Verona si è visto in modo netto. È entrato, ha toccato pochi palloni, ha riempito l’area con il suo peso e ha deciso tutto. A quel punto, più che guardare indietro, il Napoli dovrebbe guardare avanti.

Perché questa non sarebbe una bocciatura, ma una svolta intelligente. E in fondo la storia del calcio è piena di campioni che hanno allungato la carriera cambiando pelle. Il precedente, a Napoli, ha un nome che ancora punge: José Altafini.

Da Core ‘ngrato a core grato: Lukaku come Altafini

Josè Altafini, a fine carriera, diventò alla Juventus un’arma da finali di partita. Entrava e spesso la risolveva lui. Per Napoli, però, resta il simbolo del tradimento, il famoso “Core ‘ngrato”. Un soprannome nato dal dolore sportivo, e anche da un gol che gli azzurri non hanno mai digerito davvero.

Ecco perché il parallelo con Lukaku ha forza. Perché può portare nella direzione opposta. Non il campione che saluta e ferisce, ma quello che resta e sceglie di essere utile in modo diverso. Insomma, l’esatto contrario di Altafini. Un “core grato”, appunto.

Il tema non è solo romantico. È tecnico, economico, persino politico dentro le logiche di uno spogliatoio. Lukaku oggi guadagna 6 milioni l’anno. Una cifra da protagonista pieno, da uomo centrale, da titolare strutturale. Ma se il suo futuro dovesse essere davvero quello del risolutore finale, il ragionamento non potrebbe fermarsi al campo.

Di recente lo stesso Lukaku ha detto una frase che a Napoli non è passata inosservata: “prima del Napoli ero morto“. Parole forti, mica di circostanza. E allora un gesto di riconoscenza potrebbe avere anche una forma concreta. Spalmare il contratto, abbassare l’ingaggio fino a 2 milioni, restare in azzurro e accettare un ruolo nuovo. Sarebbe una scelta rara, ed è tutto dire, in un calcio dove quasi tutti inseguono ancora il proprio riflesso migliore.

E chissà, magari uno dei gol più pesanti di questa nuova versione di Lukaku potrebbe arrivare proprio contro la Juventus. Sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio che Romelu, a Verona, ha già aperto a modo suo.