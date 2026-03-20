Cagliari-Napoli in diretta streaming: formazioni, novità e un consiglio per vederla

In Sardegna è “la partita” e il clima lo conferma. Conte prepara una mossa diversa, mentre cresce l’attenzione su come seguirla.

In Sardegna è “la partita” e il clima lo conferma. Conte prepara una mossa diversa, mentre cresce l’attenzione su come seguirla. In Sardegna non è mai una partita come le altre. A Cagliari l’hanno definita “la partita”, e già questo basta per capire il clima che accompagnerà la sfida contro il Napoli. Quando una gara viene caricata così, nulla è davvero scontato. Nemmeno per una squadra costruita per stare stabilmente nella parte alta della classifica.

Cagliari-Napoli si gioca alle 18:30 e mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di fare punti. E come spesso accade, oltre al campo, cresce anche l’attenzione su come seguirla in streaming Serie A, tra piattaforme ufficiali e alternative sempre più rischiose.

Le scelte di Pisacane: il Cagliari si affida al 3-5-2

Il Cagliari non cambia identità. Pisacane punta sul suo 3-5-2 con alcune certezze e qualche rientro importante. In attacco torna Esposito dal primo minuto dopo lo stop, affiancato da Folorunsho, favorito su Kilicsoy.

A centrocampo Adopo e Sulemana agiranno ai lati di Gaetano, mentre sulle corsie esterne ci saranno Zappa a destra e Palestra a sinistra, complice l’assenza di Obert e Idrissi. Una squadra compatta, pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.

Napoli, possibile sorpresa: Alisson verso la panchina

In casa Napoli la vera notizia riguarda una possibile esclusione eccellente. Alisson Santos, protagonista nelle ultime settimane, potrebbe partire dalla panchina. Una scelta legata più alla gestione che al rendimento.

Conte pensa a una soluzione diversa, più strutturata a centrocampo. L’idea è quella di schierare insieme McTominay, De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Una linea di qualità e fisicità per controllare il ritmo della gara. In questo scenario, McTominay potrebbe allargarsi a sinistra con De Bruyne dall’altra parte e Anguissa accanto a Gilmour in mezzo.

Una sorta di ritorno ai “Fab Four” di centrocampo, con l’obiettivo di alzare il livello tecnico e gestire meglio il possesso. Alisson resterebbe comunque un’arma importante a gara in corso, pronto a incidere negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Napoli alla vigilia della partita.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Esposito. Allenatore: Pisacane.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Mazzocchi, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Conte.

Le scelte definitive arriveranno a ridosso del calcio d’inizio, ma il quadro tattico sembra abbastanza definito. Il Napoli vuole controllo, il Cagliari intensità e ritmo.

Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta streaming

La partita sarà trasmessa su DAZN e disponibile anche su Sky per gli abbonati con Zona DAZN (canale 214). Per quanto riguarda lo streaming Serie A, la visione sarà accessibile tramite app DAZN su smart tv, smartphone, tablet e console.

Chi cerca dove vedere Cagliari-Napoli in streaming ha quindi più opzioni, ma la piattaforma di riferimento resta DAZN. Il piano Full garantisce la visione completa di tutte le partite, mentre gli altri pacchetti offrono accessi più limitati.

Accanto alle soluzioni ufficiali resta il tema del pezzotto, ma il contesto è cambiato. Negli ultimi mesi sono partite le prime multe agli utenti finali coinvolti nelle indagini contro le IPTV illegali.

Le sanzioni per lo streaming illegale possono arrivare fino a 5.000 euro, a cui in alcuni casi si aggiungono richieste di risarcimento. Le indagini si basano su pagamenti tracciabili e dati recuperati dai server sequestrati.

Per questo motivo sempre più tifosi stanno tornando alle piattaforme ufficiali. Non solo per la qualità della visione, ma per evitare conseguenze economiche concrete.

A Cagliari sarà una partita vera, intensa, con un ambiente caldo e una squadra pronta a giocarsi tutto. E mentre il campo dirà la sua, resta una certezza: oggi anche il modo di guardarla è diventato parte della partita.