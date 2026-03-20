Finalmente Conte scopre le carte: questa frase non si può interpretare

Una frase detta senza alzare la voce, ma che cambia tutto. Il Napoli non si nasconde più e guarda avanti con un’idea precisa.

Il Napoli vince a Cagliari e resta lì, agganciato. Non è stata una partita brillante, ma è stata una partita vera, di quelle che pesano più dei numeri. Perché nel finale il margine resta minimo e l’1-0 non basta mai davvero a stare tranquilli.

Conte lo ripete da mesi, quasi come un principio: nel calcio basta un episodio per cambiare tutto. E infatti lo dice anche dopo la gara, senza giri di parole. Il Napoli doveva chiuderla prima, doveva fare il secondo gol, ma ha saputo gestire il rischio. E questo, a questo punto della stagione, fa tutta la differenza.

La vera notizia però non è la vittoria. È quello che arriva dopo. Nelle parole, nei toni, nella direzione del discorso. Conte, per la prima volta in modo così netto, smette di proteggersi dietro l’obiettivo Champions e lascia spazio a qualcosa di diverso. Più diretto. Più esplicito. Si guarda davanti, senza più schermature.

“Nessuno deve impedirci di guardare in avanti”. Non è una frase di circostanza. È una presa di posizione. Fino a oggi il Napoli ha costruito il suo percorso senza esporsi, restando agganciato alle prime posizioni anche nei momenti complicati. Adesso però la classifica è lì, concreta, e ignorarla non ha più senso. Il messaggio è chiaro.

Per mesi si è parlato di tabelle scudetto quasi con ironia. Una specie di gioco, un esercizio da tifosi più che da addetti ai lavori. Conte non le ha mai commentate, ha sempre tenuto il profilo basso. Non per caso, ma per scelta. La squadra doveva prima dimostrare di poter reggere. Oggi quel passaggio è completato. Il Napoli c’è, e non da comparsa.

Il cambio di tono di Conte: il Napoli ora crede nello scudetto. E se Chivu sbaglia…

Il punto non è solo cosa dice, ma quando lo dice. Dopo la quarta vittoria consecutiva, dopo un clean sheet che mancava da settimane, dopo una gara in cui il Napoli ha concesso zero tiri in porta. Sono segnali concreti, non sensazioni. Conte li legge e li traduce in un messaggio che pesa. La pressione si alza, anche per chi sta davanti.

C’è poi un altro aspetto che sposta l’equilibrio. I rientri. Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti, Lobotka ha faticato, mancano ancora Rrahmani e Di Lorenzo. Eppure il Napoli continua a fare punti. Questo significa che il margine di crescita esiste davvero. E quando una squadra cresce dentro la stagione, gli scenari cambiano in fretta.

Il resto poi dovrà farlo l’Inter. Il divario è davvero enorme e la squadra di Chivu può permettersi di sbagliare più volte ma il calendario è ricco di insidie. A partire da domenica sera: perdere o pareggiare contro la Fiorentina accorcerebbe il divario ma soprattutto ci direbbe che l’Inter inizia ad arrancare anche con le piccole, dove finora ha fatto percorso netto. 100% di punti.

Poi ci saranno Inter-Roma e Como-Inter una dietro l’altra, inoltre anche gli scontri con Lazio e Bologna e in mezzo anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Difficile recuperare? Assolutamente sì. Impossibile? Assolutamente no!

Insomma, il cosiddetto segreto di Pulcinella, a questo punto, non è più un segreto. Il Napoli è dentro la corsa e non ha intenzione di fermarsi. Senza proclami, senza slogan, ma con una convinzione che cresce partita dopo partita. Conte non cambia mai registro per caso. Se lo fa, è perché sente qualcosa. La squadra risponde.