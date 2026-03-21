I Nazio-Napoli: tutti gli azzurri convocati per gli impegni internazionali

Il Napoli si sparge per il mondo durante la sosta. Tra ritorni e incroci internazionali, Conte ha a disposizione meno di mezza squadra

La sosta per le nazionali porta via mezza squadra e ridisegna per qualche giorno il Napoli. Non è una novità, ma il numero e il peso dei convocati raccontano molto della dimensione raggiunta dalla rosa. Tra amichevoli internazionali e playoff con vista sul Mondiale 2026, Conte perde diversi titolari e deve gestire una fase delicata della stagione senza gran parte del gruppo.

La notizia più attesa è che Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku tornano con il Belgio per le sfide contro Stati Uniti e Messico. Per entrambi è un passaggio importante dopo i problemi fisici, con l’obiettivo di ritrovare ritmo partita e continuità. Tradotto: minuti nelle gambe, ma anche rischio di sovraccarico in una fase già intensa della stagione.

Il blocco italiano conferma invece un dato strutturale. il Napoli è base azzurra. Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano sono stati convocati per i playoff contro l’Irlanda del Nord, e c’è anche l’ex azzurro Jack Raspadori.

Accanto ai nomi più mediatici, la lista si allarga e diventa trasversale. la rosa è internazionale in ogni reparto. Scott McTominay e Billy Gilmour rispondono alla Scozia, Olivera vola con l’Uruguay, Lobotka guida la Slovacchia. Poi ci sono gli incroci interessanti, come quello tra Elmas e Hojlund in Macedonia-Danimarca, e le convocazioni di Lang con l’Olanda e Milinkovic-Savic con la Serbia. In totale sono oltre dieci giocatori coinvolti, distribuiti su più continenti e contesti competitivi diversi.

I non convocati, tra delusioni e infortuni: lavoro a Castel Volturno

Se da un lato il Napoli si svuota, dall’altro resta un gruppetto da seguire con attenzione. Gli assenti non sono solo i convocati, ma anche chi non parte per motivi diversi. Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani restano a casa per recuperare dagli acciacchi, mentre Antonio Vergara paga lo sfortunato problema fisico proprio nel momento clou e vede sfumare una prima convocazione che sembrava alla portata. Situazioni diverse, ma con un punto in comune: il lavoro quotidiano con Conte.

Dentro questo blocco rientrano anche scelte tecniche e delusioni personali. qualcuno resta fuori non per condizione, ma per gerarchie. È il caso di Beukema, che in Olanda continua a inseguire spazio mentre il commissario tecnico preferisce ancora profili come De Vrij, ormai utilizzato a intermittenza a livello di club. Una situazione che pesa, ma che può trasformarsi in motivazione.

Accanto a lui, anche calciatori come Alisson Santos e Giovane restano a Napoli. Per loro la sosta diventa un’opportunità concreta: più allenamenti, più attenzione individuale, più possibilità di entrare nei meccanismi. Senza le partite ufficiali si lavora su dettagli che spesso durante la stagione restano in secondo piano.

Insomma, mentre il Napoli si divide tra le nazionali, a Castel Volturno si costruisce un pezzo di futuro. Il vero equilibrio passa da qui, dalla capacità di trasformare una sosta in un vantaggio competitivo, lavorando su chi resta per farsi trovare pronto al rientro dei titolari.