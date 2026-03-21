Scott McTominay e l’annata in fotocopia: i numeri dicono tutto

Non parte mai davanti, ma arriva sempre al momento giusto. McTominay segue un copione preciso, e forse non è ancora finita.

Scott McTominay segna ancora, e a questo punto la domanda non è più se sia un momento positivo. Il punto è un altro: certi numeri si ripetono e quando succede nel calcio diventa una traccia chiara, difficile da ignorare.

Non è una fiammata, non è una serie casuale. la stagione ha un copione e lo scozzese lo sta seguendo quasi alla lettera, come già accaduto un anno fa. Prima una partenza controllata, poi una crescita che cambia il peso delle partite.

Lo scorso anno il primo blocco era stato ordinato, senza picchi. fino a dicembre numeri da buon centrocampista: 3 gol e 3 assist, presenza costante ma impatto ancora limitato. Un giocatore utile, non ancora decisivo.

Poi arriva gennaio e cambia tutto. la seconda parte esplode: 9 gol e 3 assist, numeri da incursore puro, da centrocampista che non accompagna più l’azione ma la chiude. È lì che McTominay diventa un fattore reale. Il passaggio chiave è proprio questo. non è stato un caso, perché la stagione attuale sta replicando lo stesso schema, senza deviazioni evidenti.

I numeri di Scott McTominay di quest’anno: la crescita è evidente (e molto simile)

Fino a dicembre, di nuovo, produzione contenuta. 2 gol e 3 assist in campionato, con lo stesso impatto controllato dell’anno precedente. Ma rispetto a dodici mesi fa c’è un elemento in più, e che elemento: la Champions League. Arrivano subito segnali: 3 gol e 1 assist nella prima fase europea. Non è solo quantità, è qualità del contesto. McTominay incide anche quando il livello si alza.

Poi si entra nel nuovo anno e il copione si ripete. da gennaio cambia ritmo, torna ad attaccare l’area con continuità, riempie gli spazi e diventa difficile da leggere. I numeri parlano chiaro: 5 gol in campionato e un’altra rete in Champions.

A quel punto il confronto diventa inevitabile. i dati combaciano davvero e raccontano una crescita distribuita nello stesso modo. Al 20 marzo dello scorso anno erano 6 gol e 4 assist in campionato. Oggi sono 7 gol e 3 assist.

La differenza sta fuori dalla Serie A. la Champions cambia tutto, perché aggiunge 4 gol e 1 assist al rendimento complessivo. Non è solo continuità, è un salto di livello dentro competizioni diverse. Insomma, McTominay non parte forte, ma cresce con il ritmo, con le partite, con le letture. È un giocatore che ha bisogno di tempo per entrare pienamente nel sistema.

Due stagioni, stesso sviluppo, stessa impennata. non è una coincidenza, è un modello che si consolida partita dopo partita. E se questo è il trend, la sensazione è che il meglio debba ancora venire. The best is yet to come. Forza Scott!