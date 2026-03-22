Napoli, così si “guarda avanti”: tre giornate che ci diranno se mister Conte aveva ragione

Una frase, quattro vittorie e tre partite all’orizzonte. Il campionato può ancora cambiare direzione, ma serve una conferma sul campo.

“Nessuno deve impedirci di guardare in avanti“. Antonio Conte, nel post partita di Cagliari-Napoli, ha finalmente scoperto le carte e ha svelato il segreto di Pulcinella.

Il Napoli non ha mai mollato la corsa scudetto e, ora che la squadra ne ha vinte quattro di fila, inizia a farsi più plausibile il filotto da qui a fine campionato per provare almeno a mettere pressione all’Inter.

Un filotto che, se si arrivasse fino alla 38ª, sarebbe di 12 vittorie consecutive. Un percorso da record, al quale poi l’Inter dovrebbe rispondere senza inciampare con Roma, Como, Lazio e Bologna, quelle che sembrano essere le quattro sfide più complicate dove i nerazzurri potrebbero perdere punti.

Dopo la sosta c’è la sfida verità, quel Napoli-Milan che potrà dire una volta per tutte chi sarà la candidata al secondo posto e la principale sfidante dell’Inter, che nel frattempo ospita l’affamata Roma di Gasperini. Poi c’è Parma-Napoli, Milan-Udinese e Como-Inter e, alla successiva, Napoli-Lazio, Verona-Milan e Inter-Cagliari.

Napoli, tre giornate e poi Como-Napoli: qui si decide lo scudetto

In queste tre partite, da qui a metà aprile, si capirà molto di questo campionato, ma soprattutto si capirà se c’è solo la corsa al secondo posto utile per piazzamento e Supercoppa oppure se esiste davvero, ancora, una corsa scudetto.

Subito dopo arriva un altro blocco che può indirizzare definitivamente il finale di stagione: Napoli-Cremonese, Torino-Inter e Milan-Juventus. E non è finita, perché nella giornata successiva si intrecciano ancora gli equilibri: Inter-Parma, Sassuolo-Milan e Como-Napoli, forse lo scoglio più arduo per il Napoli dopo lo scontro diretto col Milan.

A quel punto potremo capire davvero come si svilupperà il campionato, perché se il Napoli dovesse arrivarci ancora dentro la corsa scudetto, con questo tipo di calendario alle spalle, allora non si potrà più parlare solo di piazzamento ma il primo posto diventerà davvero un obiettivo concreto. Il campo, come sempre, darà la risposta. Ma il percorso ormai è tracciato.