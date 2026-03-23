Napoli-Perrone, situazione intricata: la cifra della recompra e le percentuali fra Como e Man City

Un regista si sta prendendo pian piano la ribalta in riva al lago e il Napoli segue con sempre più interesse. Tra Como e City c’è un equilibrio sottile che può cambiare tutto.

Quello contro il Pisa è stato il terzo gol di una stagione speciale, quella della definitiva consacrazione. Il Napoli si muove, osserva e intanto prende appunti. Il nome è chiaro: Maximo Perrone, regista del Como che in questa stagione ha fatto un salto evidente. Non è una suggestione da fine campionato, è un profilo seguito davvero. E quando si arriva a questo punto, significa che il club ha già fatto più di una valutazione.

Nel calcio una cosa vale sempre. I giocatori buoni costano, quelli già “presi” da altri club ancora di più. Perrone rientra in questa seconda categoria, perché il Como lo ha sì acquistato, ma senza avere il pieno controllo dell’operazione.

I numeri raccontano una crescita solida. Trentadue presenze stagionali, tre gol, quattro assist, ma soprattutto continuità e capacità di gestire il gioco. Perrone non è uno che si accende a intermittenza, è uno che dà ordine. Ed è proprio questo che ha attirato il Napoli, alla ricerca di equilibrio in mezzo al campo.

Il primo nodo è il Como. Proprietà molto solida, ambizioni alte e nessuna necessità di vendere. Questo cambia completamente la dinamica. Non si tratta di una squadra che deve fare cassa, ma di un club che può permettersi di dire no, anche davanti a offerte importanti.

La variabile è l’Europa. Ingresso nelle coppe UEFA significherebbe confrontarsi con il fair play finanziario. In quel caso si aprirebbe uno scenario diverso, perché un eventuale settlement agreement darebbe al Como più libertà di movimento, viceversa sarebbe necessario riequilibrare i conti. E lì qualche sacrificio diventerebbe possibile.

Percentuale e recompra: il City resta dentro l’affare

La vera chiave, però, è un’altra. Il Manchester City osserva, e lo fa da dentro l’operazione. Quando il Como ha acquistato Perrone per circa 13 milioni più bonus, il club inglese ha mantenuto una percentuale sulla rivendita attorno al 30%. Questo significa che ogni offerta va divisa. Una parte consistente vola a Manchester, e questo riduce il margine del Como. Ma non è finita qui, perché il City ha inserito anche un diritto di recompra.

La clausola è chiara e l’ha spiegata molto bene calciocomo.it. Tre estati disponibili per riacquistare il giocatore, a una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni. Non è una cifra simbolica, è un valore già proiettato su un Perrone pronto per il salto definitivo. A quel punto il ragionamento diventa lineare. Nessuna svendita possibile, perché il Como sa che il giocatore può crescere ancora e che il City può riportarlo a casa. Chi vuole anticipare i tempi deve allinearsi a quel livello.

Il Napoli valuta tutto questo. Profilo perfetto per il gioco, età giusta e margini evidenti. Perrone è uno che può dare struttura, non solo qualità. Ma intorno c’è un sistema complesso, fatto di interessi incrociati e condizioni già definite. Non è un’operazione da trattativa veloce. Troppe variabili in gioco, dal Como che non ha fretta al City che mantiene il controllo. E quando succede così, il prezzo non scende, semmai sale.

Resta una sensazione. Il Napoli ci pensa davvero, perché il giocatore piace e serve. Ma per portarlo via serve qualcosa in più di una buona idea. Serve la mossa giusta, al momento giusto. Il resto dipenderà da come si incastreranno le prossime settimane. Perché certe operazioni non si forzano, si leggono.